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Пандемия коронавируса ,  
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Кремль допустил корректировку нацпроектов из-за пандемии

В национальные проекты могут внести изменения в условиях борьбы с распространением коронавируса, однако они не будут сняты с повестки дня, заверил Песков. В Минфине ранее не исключили, что их финансирование может быть уточнено
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Национальные проекты на фоне мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции могут быть скорректированы, но их реализация останется приоритетной задачей. Об этом в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, возможные корректировки никак не повлияют на реализацию нацпроектов и о том, чтобы снять их с повестки дня, речи не идет.

«Очевидно, что при составлении национального плана развития экономики будут приниматься во внимание те задачи, те бюджетные траты, которые были запланированы в связи с национальными проектами», — заявил он.

Правительство потратило на нацпроекты в первом квартале 16% от плана
Экономика
Фото: Александр Земляниченко / AP

Правительство утвердило национальные проекты по 12 направлениям стратегического развития в трех основных сферах: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост» — для исполнения майского указа президента от 2018 года. В феврале прошлого года кабмин сообщил, что на их реализацию с 2019 по 2024 год потребуется более 25,7 трлн руб.

8 апреля в пресс-службе Минфина сообщили, что пока не зафиксировали фактов критического влияния эпидемии новой коронавирусной инфекции на реализацию нацпроектов. Однако ведомство допустило, что при необходимости могут быть уточнены параметры нацпроектов, в том числе их финансовое обеспечение. Также министерство признало, что ряд результатов проектов либо сроки их реализации, например связанные с проведением международных мероприятий, нуждаются в корректировке.

В Счетной палате полагают, что на нацпроекты повлияет ухудшение экономической обстановки, связанное с коронавирусом и падением цен на нефть. 30 апреля заместитель главы ведомства Галина Изотова предупредила, что меры по борьбе с COVID-19 могут привести к срыву проекта «Здравоохранение». В частности, считает она, на показателях может негативно отразиться перепрофилирование больниц под прием зараженных коронавирусом.

В Счетной палате заявили о риске срыва нацпроекта «Здравоохранение»
Общество
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

По данным Минфина, в первом квартале текущего года на нацпроекты из федерального бюджета было потрачено 15,7% от годового плана — 357,4 млрд руб. из 2,278 трлн руб. Расходы на нацпроект «Здоровье» исполнены на 40,5%, «Жилье и городская среда» — на 32,7%, «Культура» — на 20,8%, «Производительность труда и поддержка занятости» — на 17,4%, «Демография» — на 16%.

В 2019 году на нацпроекты из федерального бюджета было выделено 1,75 трлн руб., расходы составили 91,4% от плана. Непотраченные 150 млрд руб. перенесли на 2020 год. Хуже всего были исполнены расходы по нацпроектам «Цифровая экономика» (73,3%) и «Экология» (66,3%), по остальным уровень исполнения превысил 87%.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Дмитрий Песков, нацпроекты, коронавирус
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