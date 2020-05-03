Кремль допустил корректировку нацпроектов из-за пандемии

В национальные проекты могут внести изменения в условиях борьбы с распространением коронавируса, однако они не будут сняты с повестки дня, заверил Песков. В Минфине ранее не исключили, что их финансирование может быть уточнено

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Национальные проекты на фоне мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции могут быть скорректированы, но их реализация останется приоритетной задачей. Об этом в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, возможные корректировки никак не повлияют на реализацию нацпроектов и о том, чтобы снять их с повестки дня, речи не идет.

«Очевидно, что при составлении национального плана развития экономики будут приниматься во внимание те задачи, те бюджетные траты, которые были запланированы в связи с национальными проектами», — заявил он.

Правительство утвердило национальные проекты по 12 направлениям стратегического развития в трех основных сферах: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост» — для исполнения майского указа президента от 2018 года. В феврале прошлого года кабмин сообщил, что на их реализацию с 2019 по 2024 год потребуется более 25,7 трлн руб.