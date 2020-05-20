Зеленский допустил выдвижение на второй президентский срок

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, приуроченной к годовщине со дня инаугурации, впервые допустил возможность выдвижения на второй президентский срок

Владимир Зеленский (Фото: Brendan Hoffman / Getty Images)

На вопрос журналиста, хватит ли ему одного срока на посту президента, чтобы выполнить все обещания, которые он дал перед президентскими выборами, Зеленский ответил: «Честно — не хватит».

По мнению Зеленского, если у действующего президента рейтинг 10 или 15% в начале предвыборной кампании, то он «не имеет права идти в президенты».

«Потому что это означает одно: общество его не поддерживает. Я иду на один срок, как я говорил. Работа сложная, никто спасибо не скажет. Но если будет большая поддержка народа Украины, я смогу об этом думать», — отметил он.

Лидер Украины заметил, что на посту президента список поставленных перед ним задач увеличился.