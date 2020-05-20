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Политика ,  
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Зеленский допустил выдвижение на второй президентский срок

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, приуроченной к годовщине со дня инаугурации, впервые допустил возможность выдвижения на второй президентский срок
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Brendan Hoffman / Getty Images)

На вопрос журналиста, хватит ли ему одного срока на посту президента, чтобы выполнить все обещания, которые он дал перед президентскими выборами, Зеленский ответил: «Честно — не хватит».

По мнению Зеленского, если у действующего президента рейтинг 10 или 15% в начале предвыборной кампании, то он «не имеет права идти в президенты».

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«Потому что это означает одно: общество его не поддерживает. Я иду на один срок, как я говорил. Работа сложная, никто спасибо не скажет. Но если будет большая поддержка народа Украины, я смогу об этом думать», — отметил он.

Лидер Украины заметил, что на посту президента список поставленных перед ним задач увеличился.

«Поэтому я говорю, что на весь список действительно не будет достаточно одного срока», — завершил он.

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Это первое подобное заявление из уст Зеленского — ранее он не упоминал о планах переизбираться на второй срок. Баллотируясь в президенты, Зеленский неоднократно говорил, что идет только на один срок.

В частности, с этим тезисом он выступил на дебатах с Петром Порошенко перед вторым туром президентских выборов в спортивном комплексе «Олимпийский» в Киеве 19 апреля 2019 года. «Через пять лет у Украины будет другой президент», — заявил он тогда.

«Я через пять лет никуда не убегу», — заявил он в другой раз, в эфире украинского телеканала «1+1» незадолго до второго тура выборов, отвечая на вопрос, чем будет отличаться от предшественников, занимавших кресло главы Украины.

Трансляция с пресс-конференции главы Украины, приуроченной к годовщине со дня инаугурации президента, шла на официальной странице офиса президента Украины в Facebook.

Слова Зеленского — это «скорее намек, возможность», чем полноценное заявление о планах выдвинуться на второй срок, считает украинский политолог Владимир Фесенко.

Автор: Елизавета Антонова
Теги: Владимир Зеленский, Украина
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