Мадуро предложил провести досрочные парламентские выборы

Сейчас большинство в парламенте Венесуэлы принадлежит оппозиции, следующие выборы должны состояться в конце 2020-го, но Мадуро считает нужным провести их раньше

Николас Мадуро (Фото: Ivan Alvarado / Reuters)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил досрочно провести выборы в Национальную Ассамблею, передает Reuters.

Как отмечает агентство, на выборах в 2015 году оппозиция получила большинство голосов в парламенте. Следующие выборы изначально должны были пройти в конце 2020-го.

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