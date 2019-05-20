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Госпереворот в Венесуэле ,  
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Мадуро предложил провести досрочные парламентские выборы
Сейчас большинство в парламенте Венесуэлы принадлежит оппозиции, следующие выборы должны состояться в конце 2020-го, но Мадуро считает нужным провести их раньше
Николас Мадуро (Фото: Ivan Alvarado / Reuters)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил досрочно провести выборы в Национальную Ассамблею, передает Reuters.

Как отмечает агентство, на выборах в 2015 году оппозиция получила большинство голосов в парламенте. Следующие выборы изначально должны были пройти в конце 2020-го.

Материал дополняется.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Венесуэла, Николас Мадуро
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