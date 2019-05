Финал «Игры престолов» не показали в Китае из-за торговой войны с США

WSJ отмечает, что на фоне торгового спора с США и связанного с этим политического обострения китайские телеканалы начали транслировать откровенно антиамериканский контент. Так, гостелеканал China Central Television в прайм-тайм начал транслировать антиамериканские фильмы, а CCTV-6 показал несколько картин, рассказывающих о победах китайской и корейской армий над американцами в годы Корейской войны. Об изменении политики вещания китайских телеканалов сообщает и CNN. По данным телеканала, в воскресенье, 19 мая, в КНР не пустили в телеэфир сериал Over the Sea I Come to You. Этот сериал рассказывал о китайце, отправившем своего сына на учебу в Соединенные Штаты.

20 мая руководство Google отказалось от сотрудничества с китайской Huawei, обвиняемой в промышленном шпионаже и хищении американских технологий. Такое решение было принято после того, как Министерство торговли США пообещало внести китайскую компанию в черный список. В результате Huawei, один из крупнейших производителей смартфонов в мире, лишился доступа к обновлению операционной системы Android.

Решение Министерства торговли США Reuters называл продолжением экономического конфликта между США и Китаем и очередным инструментом давления Белого дома на Пекин.

В России показ финальной серии «Игры престолов» задержали на полтора часа относительно общемировой премьеры. Сервис «Амедиатека», который владеет эксклюзивными правами на сериал, объяснил произошедшее техническим сбоем и принес извинения клиентам. «Мы знаем, что многие из вас специально проснулись в четыре утра, чтобы посмотреть финал первыми и избежать спойлеров. Мы прекрасно понимаем цену этих полутора часов, которые мы вам, к сожалению, вернуть не сможем. Нам действительно жаль», — говорилось в блоге компании.