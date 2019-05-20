Финал «Игры престолов» не показали в Китае из-за торговой войны с США

Финал «Игры престолов» не показали в Китае из-за торговой войны с США

Торговая война КНР и США привела к отмене показа в Китае финальной серии популярного сериала «Игра престолов». Одновременно с этим китайское телевидение начало показывать антиамериканские фильмы и картины о Корейской войне

Фото: Carlos Jasso / Reuters

В Китае видеоплатформа Tencent Video, которая занимается трансляцией контента американского телеканала HBO, не показала финал сериала «Игра престолов», пишет The Wall Street Journal. В HBO это связали с конфликтом США и Китая в сфере торговли.

Вместо финальной серии на платформе появилось объявление о технических проблемах. Tencent пообещала уведомить зрителей о новом времени вещания, однако это сообщение появилось лишь за час до того, как должна была начаться трансляция.

Действия вещателя вызвали недовольство у фанатов сериала. Некоторые потребовали от Tencent возместить им плату за пользование сервисом, которая составляет $2,89 в месяц. Один из пользователей, пишет WSJ, заявил, что специально ради просмотра финальной серии взял отгул на работе.

Представитель HBO заявил, что Китай запретил Tencent транслировать «Игру престолов» из-за торгового спора с США. Представитель американского телеканала подчеркнул, что никаких проблем с трансляцией не возникало и переадресовал все вопросы к китайским партнерам.