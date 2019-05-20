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Транснефть ₽135 900 (-14,01%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
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Выборы на Украине ,  
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РБК покажет инаугурацию Зеленского с переводом на русский
Трансляция будет вестись на сайте rbc.ru, а также на YouTube-канале РБК. Она начнется в 9:45 мск с комментариев корреспондентов РБК, далее последует заседание украинского парламента, на котором Зеленский принесет присягу
Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Верховная рада назначила дату инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского на 20 мая. В этот день в украинском парламенте состоится торжественное заседание, на котором новый глава государства принесет присягу и официально вступит на пост президента страны.

Прямую трансляцию этого мероприятия в переводе на русский язык с 9:45 мск смотрите на сайте rbc.ru или на YouTube-канале РБК. РБК также проведет текстовую трансляцию мероприятия.

В команде избранного президента ранее отмечали, что инаугурация пройдет «традиционно и без банкета». На ней Зеленский, по словам его советника Дмитрия Разумкова, после вступления в свои конституционные права и обязанности произнесет в Раде инаугурационную речь.

После этого, указывал Разумков, мероприятия продолжатся в Мариинском дворце, где Зеленский встретится с международными делегациями. Известно, что на эту церемонию в Киев приедут президент Литвы Даля Грибаускайте, помощник генсекретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Алехандро Альваргонсалес и вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович.

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Также во время инаугурации, отмечал УНИАН, на верность новому главе Украины присягнут военные. Это, по информации портала, может произойти на Софийской площади или в Мариинском парке.

«Затем президент, — подчеркивал Разумков, — отправится на свое рабочее место на Банковую (именно на этой улице в центре Киева находится администрация президента Украины. — РБК) и приступит к выполнению своих функциональных обязанностей».

Выборы президента Украины прошли в два тура — 31 марта и 21 апреля. Лидером обоих оказался Владимир Зеленский. Во втором этапе голосования он участвовал вместе с действующим президентом Украины Петром Порошенко. Согласно офциальным итогам выборов, которые местная ЦИК огласила 23 апреля, Зеленский набрал 73,22% голосов, Порошенко заручился поддержкой только 24,45% украинцев. Избранным главой государства Зеленский был объявлен спустя еще неделю, 30 апреля.

Автор: Редакция РБК
Теги: Владимир Зеленский, инаугурация, Украина
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