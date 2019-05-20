РБК покажет инаугурацию Зеленского с переводом на русский

Трансляция будет вестись на сайте rbc.ru, а также на YouTube-канале РБК. Она начнется в 9:45 мск с комментариев корреспондентов РБК, далее последует заседание украинского парламента, на котором Зеленский принесет присягу

Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Верховная рада назначила дату инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского на 20 мая. В этот день в украинском парламенте состоится торжественное заседание, на котором новый глава государства принесет присягу и официально вступит на пост президента страны.

Прямую трансляцию этого мероприятия в переводе на русский язык с 9:45 мск смотрите на сайте rbc.ru или на YouTube-канале РБК. РБК также проведет текстовую трансляцию мероприятия.

В команде избранного президента ранее отмечали, что инаугурация пройдет «традиционно и без банкета». На ней Зеленский, по словам его советника Дмитрия Разумкова, после вступления в свои конституционные права и обязанности произнесет в Раде инаугурационную речь.

После этого, указывал Разумков, мероприятия продолжатся в Мариинском дворце, где Зеленский встретится с международными делегациями. Известно, что на эту церемонию в Киев приедут президент Литвы Даля Грибаускайте, помощник генсекретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Алехандро Альваргонсалес и вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович.