В Кремле не получали приглашений на инаугурацию Зеленского

В Кремле не получали приглашений на инаугурацию Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал приглашения на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Насколько я знаю, никаких не было приглашений ни на каких уровнях. Я не знаю точно, какая практика на Украине, потому что во многих странах не предусмотрено посещение гостей», — сказал Песков.

Он добавил, что ему не известно о планах «проведения контакта» Путина и Зеленского в ближайшее время.

Ранее Верховная рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая. Ранее также предлагалось провести мероприятие 19 и 28 мая. Сам Зеленский выступал за инаугурацию 19 мая.