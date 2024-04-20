Богомаз сообщил об уничтожении трех дронов над Брянской областью

Силы ПВО сбили беспилотники над Выгоничским, Дубровским и Навлинским районами, сообщил губернатор. По его словам, пострадавших и разрушений нет

Силы ПВО уничтожили три беспилотника над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Он уточнил, что дроны были сбиты над Выгоничским, Дубровским и Навлинским районами.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он в телеграм-канале.

Регион с начала военных действий на Украине регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников со стороны ВСУ. В ночь на 20 апреля Богомаз сообщал об уничтожении двух дронов над Невлинским и Клинцовским районами и еще одного — над Климовским районом. Утром был сбит четвертый беспилотник, заявлял он.

Минобороны отчитывалось об уничтожении или перехвате за ночь 50 БПЛА над восемью регионами, из них 26 — над Белгородской областью, десять — над Брянской, восемь — над Курской, два — над Тульской, по одному — над Смоленской, Московской, Калужской и Рязанской областями.