Богомаз сообщил об уничтожении трех дронов над Брянской областью
Силы ПВО уничтожили три беспилотника над Брянской областью, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Он уточнил, что дроны были сбиты над Выгоничским, Дубровским и Навлинским районами.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он в телеграм-канале.
Регион с начала военных действий на Украине регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников со стороны ВСУ. В ночь на 20 апреля Богомаз сообщал об уничтожении двух дронов над Невлинским и Клинцовским районами и еще одного — над Климовским районом. Утром был сбит четвертый беспилотник, заявлял он.
Минобороны отчитывалось об уничтожении или перехвате за ночь 50 БПЛА над восемью регионами, из них 26 — над Белгородской областью, десять — над Брянской, восемь — над Курской, два — над Тульской, по одному — над Смоленской, Московской, Калужской и Рязанской областями.
Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании
Барометр отрасли: рынок строительного подряда
В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений
Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс
Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики
Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники