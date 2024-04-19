В Брянской области при падении дрона загорелся энергообъект
Над Выгоничским районом Брянской области уничтожили пять украинских ударных беспилотников самолетного типа, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Никто не пострадал, но при падении сбитого дрона загорелся объект энергетической инфраструктуры, написал он, не уточнив, о каком объекте речь.
Издание «Брянская губерния» и телеграм-канал Baza сообщают о пожаре на подстанции в поселке Выгоничи, административном центре района.
«На месте работают пожарно-спасательные подразделения, аварийные бригады МРСК «Центр ПАО «Россети», которые обеспечили бесперебойное энергоснабжение потребителей», — добавил Богомаз. Позднее он написал, что еще один дрон сбили над Суземским районом.
Выгоничский район находится в центральной части Брянской области. Суземский — на юго-востоке, он граничит с Сумской областью Украины.
О сбитых дронах вечером 19 апреля также сообщил курский губернатор Роман Старовойт. Незадолго до этого в регионе, а также в Липецкой области, объявили опасность атаки БПЛА. Еще три беспилотника уничтожили над территорией Белгородской области.
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