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Военная операция на Украине ,  
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В Брянской области при падении дрона загорелся энергообъект

Богомаз: в Брянской области при падении дрона загорелся энергообъект
Сюжет
Военная операция на Украине
Над Брянский областью сбили шесть беспилотников, при падении одного из них загорелся объект энергетической инфраструктуры. Дроны уничтожили также в Курской и Белгородской областях

Над Выгоничским районом Брянской области уничтожили пять украинских ударных беспилотников самолетного типа, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Никто не пострадал, но при падении сбитого дрона загорелся объект энергетической инфраструктуры, написал он, не уточнив, о каком объекте речь.

Издание «Брянская губерния» и телеграм-канал Baza сообщают о пожаре на подстанции в поселке Выгоничи, административном центре района.

Над Брянской областью уничтожили украинские метеозонды
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

«На месте работают пожарно-спасательные подразделения, аварийные бригады МРСК «Центр ПАО «Россети», которые обеспечили бесперебойное энергоснабжение потребителей», — добавил Богомаз. Позднее он написал, что еще один дрон сбили над Суземским районом.

Выгоничский район находится в центральной части Брянской области. Суземский — на юго-востоке, он граничит с Сумской областью Украины.

О сбитых дронах вечером 19 апреля также сообщил курский губернатор Роман Старовойт. Незадолго до этого в регионе, а также в Липецкой областиобъявили опасность атаки БПЛА. Еще три беспилотника уничтожили над территорией Белгородской области.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Брянская область Александр Богомаз беспилотники подстанция
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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