В Брянской области к утру сбили четыре беспилотника

Богомаз: в Брянской области сбили четыре беспилотника за ночь и утро

В Брянской области сбили беспилотник, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале, вместе с ним число уничтоженных за ночь дронов, о которых сообщил губернатор, достигло четырех.

Он рассказал, что ночью система ПВО также уничтожила два дрона над территорией Невлинского и Клинцовского районов, еще один беспилотник самолетного типа сбили над Климовским районом. Пострадавших и разрушений, по словам Богомаза, нет, а сотрудники оперативных и экстренных служб работают на месте.

С начала российской военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников.

По данным Минобороны, за прошедшую ночь российские военные в восьми регионах уничтожили или перехватили в общей сложности 50 дронов с украинской стороны. Десять из них сбили над Брянской областью, но больше всего — над Белгородской: в этом регионе средства ПВО уничтожили 26 устройств.

Богомаз в ночь на 20 апреля сообщил, что в Брянской области при падении дрона загорелся энергетический объект в Выгоничском районе. Никто не пострадал. Губернатор не уточнил, о каком объекте идет речь. Издание «Брянская губерния» и телеграм-канал Baza сообщили о пожаре на подстанции в поселке Выгоничи, административном центре района.