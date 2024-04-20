В Брянской области к утру сбили четыре беспилотника
В Брянской области сбили беспилотник, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале, вместе с ним число уничтоженных за ночь дронов, о которых сообщил губернатор, достигло четырех.
Он рассказал, что ночью система ПВО также уничтожила два дрона над территорией Невлинского и Клинцовского районов, еще один беспилотник самолетного типа сбили над Климовским районом. Пострадавших и разрушений, по словам Богомаза, нет, а сотрудники оперативных и экстренных служб работают на месте.
С начала российской военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников.
По данным Минобороны, за прошедшую ночь российские военные в восьми регионах уничтожили или перехватили в общей сложности 50 дронов с украинской стороны. Десять из них сбили над Брянской областью, но больше всего — над Белгородской: в этом регионе средства ПВО уничтожили 26 устройств.
Богомаз в ночь на 20 апреля сообщил, что в Брянской области при падении дрона загорелся энергетический объект в Выгоничском районе. Никто не пострадал. Губернатор не уточнил, о каком объекте идет речь. Издание «Брянская губерния» и телеграм-канал Baza сообщили о пожаре на подстанции в поселке Выгоничи, административном центре района.
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