 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Брянской области к утру сбили четыре беспилотника

Богомаз: в Брянской области сбили четыре беспилотника за ночь и утро
Сюжет
Военная операция на Украине

В Брянской области сбили беспилотник, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале, вместе с ним число уничтоженных за ночь дронов, о которых сообщил губернатор, достигло четырех.

Он рассказал, что ночью система ПВО также уничтожила два дрона над территорией Невлинского и Клинцовского районов, еще один беспилотник самолетного типа сбили над Климовским районом. Пострадавших и разрушений, по словам Богомаза, нет, а сотрудники оперативных и экстренных служб работают на месте.

Над Рязанской областью подавили беспилотник
Политика

С начала российской военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников.

По данным Минобороны, за прошедшую ночь российские военные в восьми регионах уничтожили или перехватили в общей сложности 50 дронов с украинской стороны. Десять из них сбили над Брянской областью, но больше всего — над Белгородской: в этом регионе средства ПВО уничтожили 26 устройств.

Богомаз в ночь на 20 апреля сообщил, что в Брянской области при падении дрона загорелся энергетический объект в Выгоничском районе. Никто не пострадал. Губернатор не уточнил, о каком объекте идет речь. Издание «Брянская губерния» и телеграм-канал Baza сообщили о пожаре на подстанции в поселке Выгоничи, административном центре района.

В Брянской области к утру сбили четыре беспилотника
В Брянской области к утру сбили четыре беспилотника

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Александр Богомаз Брянская область беспилотники Украина
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
Материалы по теме
В Смоленской области после падения дрона начался пожар на объекте ТЭК
Политика
Два человека погибли при атаке дронов на белгородское село Пороз
Политика
Над Тульской областью сбили дрон
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 99,58 (-0,95) Инвестиции, 19 апр, 16:51 Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,65) Инвестиции, 19 апр, 16:51
Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Китая «Формулы-1» Спорт, 10:10
Экономисты предрекли «нефтяной шок» при войне Израиля и Ирана Экономика, 10:08
В центральной России из-за магнитной бури произошло северное сияние Общество, 10:07
Дивидендный календарь — 2024: кто, сколько и когда заплатит Инвестиции, 10:01
ЕЦБ усилил давление на банки с бизнесом в России. Чем это грозит Финансы, 10:00
Губернатор предупредил, что в Тюменской области размыло насыпь на Ишиме Общество, 09:40
В Брянской области к утру сбили четыре беспилотника Политика, 09:19
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
МВФ предупредил о «прохладных 20-х» в мировой экономике Экономика, 09:15
«Играть в бога». Почему катаклизмы в Дубае связывают с экономикой Pro, 09:02
Овечкин против Панарина. Кто фаворит плей-офф НХЛ Спорт, 09:00
Сколько приговоров в России вынесли иностранцам и по каким статьям Общество, 09:00
Шойгу анонсировал создание научно-производственного центра дронов Политика, 08:41
В Массачусетсе нашли фрагмент сверхсекретной ракеты-мишени Общество, 08:15
США выведут войска из Нигера Политика, 08:09