Глава Минюста Украины предупредил о мерах по «стимулированию» уклонистов
Украинские власти прорабатывают поправки, согласно которым некоторые административные услуги будут недоступны без предоставления военно-учетного документа, заявил глава Минюста Украины Денис Малюська.
«У меня нет сомнений в том, что правительство обеспечит стимулирование тех, кто сомневается в необходимости своих обязанностей», — сказал он (цитата по УНИАН).
«Государство будет пытаться сделать так, чтобы закон был одинаковым для всех <...> И чтобы те, кто добровольно хочет защищать Украину, не были в худшем положении, чем те, кто этого не хочет. Правила одинаковы для всех и мы обеспечиваем их выполнение», — добавил министр.
В апреле на Украине ужесточили порядок мобилизации. В начале месяца призывной возраст снизили с 27 до 25 лет, отменили категорию «ограниченно годен к службе» (остались только категории «годен» и «не годен»), а также создали электронный кабинет призывника.
Позже был принят еще один закон, из которого убрали положение о демобилизации через три года службы и ротации — его предложили принять отдельно. Согласно принятому документу военнообязанные должны в течение 60 дней обновить данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК; аналог военкомата). Нарушителям грозит административная ответственность: от штрафов в размере 17–22,5 тыс. гривен (от 40,1 тыс. до 53 тыс. руб.) до лишения права управлять автомобилем через суд. Кроме того, военкомат сможет обратиться в полицию, которая доставит военнообязанного принудительно.
В законе также прописано, что военный билет должны носить с собой все украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, независимо от их пригодности к службе и прав на отсрочку. Без военного удостоверения военнообязанным не выдадут паспорт за рубежом.
Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании
Барометр отрасли: рынок строительного подряда
В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений
Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс
Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики
Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники