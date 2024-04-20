Глава Минюста Украины предупредил о мерах по «стимулированию» уклонистов

На Украине прорабатывают меры «стимулирования» для прохождения военной службы — ряд услуг может стать недоступным без предъявления военно-учетных документов, заявил глава Минюста Малюська

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Украинские власти прорабатывают поправки, согласно которым некоторые административные услуги будут недоступны без предоставления военно-учетного документа, заявил глава Минюста Украины Денис Малюська.

«У меня нет сомнений в том, что правительство обеспечит стимулирование тех, кто сомневается в необходимости своих обязанностей», — сказал он (цитата по УНИАН).

«Государство будет пытаться сделать так, чтобы закон был одинаковым для всех <...> И чтобы те, кто добровольно хочет защищать Украину, не были в худшем положении, чем те, кто этого не хочет. Правила одинаковы для всех и мы обеспечиваем их выполнение», — добавил министр.

В апреле на Украине ужесточили порядок мобилизации. В начале месяца призывной возраст снизили с 27 до 25 лет, отменили категорию «ограниченно годен к службе» (остались только категории «годен» и «не годен»), а также создали электронный кабинет призывника.

Позже был принят еще один закон, из которого убрали положение о демобилизации через три года службы и ротации — его предложили принять отдельно. Согласно принятому документу военнообязанные должны в течение 60 дней обновить данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК; аналог военкомата). Нарушителям грозит административная ответственность: от штрафов в размере 17–22,5 тыс. гривен (от 40,1 тыс. до 53 тыс. руб.) до лишения права управлять автомобилем через суд. Кроме того, военкомат сможет обратиться в полицию, которая доставит военнообязанного принудительно.

В законе также прописано, что военный билет должны носить с собой все украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, независимо от их пригодности к службе и прав на отсрочку. Без военного удостоверения военнообязанным не выдадут паспорт за рубежом.