Байден поддержал раздельные пакеты помощи Израилю и Украине

Джо Байден (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Президент США Джо Байден поддержал законопроекты об оказании финансовой помощи Украине, Израилю и Индо-Тихоокеанскому региону по отдельности, передает пресс-служба Белого дома.

«Я решительно поддерживаю этот пакет мер, направленных на оказание критически важной поддержки Израилю и Украине, оказание крайне необходимой гуманитарной помощи палестинцам в Газе и укрепление безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе», — говорится в заявлении Байдена.

Глава государства призвал палату представителей и сенат принять эти законопроекты на этой неделе. «Я немедленно подпишу этот закон, чтобы послать сигнал всему миру: мы поддерживаем наших друзей», — добавил американский президент.

Накануне спикер палаты представителей, республиканец Майк Джонсон предложил разделить законопроекты по финансированию помощи Украине, Израилю и Тайваню вместо того, чтобы объединять все в один документ. Также будет еще один законопроект по вопросу нацбезопасности США. Голосование по этой инициативе назначено на 20 апреля.

Джонсон уточнял, что в законопроекте относительно Украины, согласно предложениям экс-президента Дональда Трампа, может идти речь о том, что она получит помощь в кредит вместо грантов или что для оплаты этой помощи могут быть использованы российские активы.

Российская сторона требует прекратить военное снабжение ВСУ и называет поставки западного оружия вмешательством в конфликт. МИД называл передачу дальнобойного вооружения красной линией для Москвы. Россия будет вынуждена продолжить отодвигать угрозу от своих границ по мере того, как на Украину будут поступать все более дальнобойные системы, заявлял президент Владимир Путин.