Минобороны России: в ДНР бойцы морской пехоты сбили украинский Су-25 из ПЗРК «Игла»

Минобороны сообщило о сбитом украинском Су-25 из ПЗРК «Игла»

Бойцы морской пехоты Тихоокеанского флота сбили украинский Су-25 в районе Угледара, сообщил представитель Минобороны. Ранее о передаче Киеву данных штурмовиков сообщали Болгария, Польша, Словакия и Северная Македония

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Оператор переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРПК) «Игла» морской пехоты Тихоокеанского флота в районе Угледара (ДНР) сбил украинский штурмовик Су-25, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

«На южно-донецком направлении была пресечена попытка нанесения противником авиаудара по передовым позициям группировки «Восток». Оператором переносного зенитного ракетного комплекса «Игла» соединения морской пехоты Тихоокеанского флота в районе Угледара сбит самолет Су-25 ВСУ», — заявил Гордеев.

Помимо этого, воздушная разведка обнаружила разведгруппу противника — огнем минометной батареи четыре украинских военнослужащих были ликвидированы, добавил представитель Минобороны.

ПЗРК «Игла» — советский и российский переносной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей. Комплекс принят на вооружение в 1981 году, имеет множество модификаций. Новейшая «Игла-С» способна поражать летящие цели на высоте до 3,5 км с дальностью до 6 км.

Штурмовики Су-25 состоят на вооружении ВВС Украины со времен распада СССР. После начала российской спецоперации три страны НАТО — Болгария, Польша и Словакия, — пообещали передать Киеву 70 истребителей МиГ-29 и Су-25. Позже к ним присоединилась Северная Македония, которая в марте сообщила о передаче Украине четырех Су-25.

Россия неоднократно критиковала поставки оружия и военной техники Киеву со стороны США и европейских стран. Обсуждение вопроса о передаче Украине более современных истребителей пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл ростом вовлеченности стран Запада в конфликт на Украине.