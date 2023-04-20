WP узнала о попытке нарушить работу комплексов Starlink Маска на Украине

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Работу терминалов Starlink на Украине попытались нарушить с помощью «секретного комплекса» чтобы лишить украинские войска коммуникаций, пишет The Washington Post со ссылкой на утекшие данные Пентагона. По данным американской разведки, для этого использовались системы радиоэлектронной борьбы «Тобол».

Документ, в котором говорилось о возможном применении «Тобола» против Starlink, датирован мартом. В нем не указывается, были ли испытания этого оружия успешными. Однако WP напоминает, что сбои в работе Starlink на Украине фиксировались.

В начале февраля SpaceX ограничила возможность использовать сети Starlink для управления дронами. «Мы знаем, что военные используют их для связи, и это нормально. <...> Но в наши намерения никогда не входило, чтобы они использовали это в наступательных целях», — говорила президент компании Гвинн Шотвелл.

Материал дополняется.