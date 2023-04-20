Песков заявил, что ядерный арсенал Франции де-факто контролируют США
США де-факто контролируют ядерные арсеналы Франции и Великобритании. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на условие МИД Франции для переговоров по ДСНВ — выравнять разрыв между арсеналами всех ядерных держав.
«Ядерные арсеналы и Франции, и Великобритании де-факто находятся под контролем США. Поэтому если нам говорить с Америкой, то говорить без учета этих двух арсеналов бессмысленно абсолютно», — добавил он.
Ранее официальный представитель французского МИДа Анн-Клер Лежандр в интервью «Коммерсанту» заявила, что главным условием Парижа для участия в переговорах о контроле над стратегическими вооружениями является значительное сокращение ядерных арсеналов России и США.
По ее словам, сейчас Москва и Вашингтон очень далеки от выполнения этого условия. При этом она обвинила в подрыве архитектуры контроля над вооружениями именно Россию.
Президент России Владимир Путин объявил о приостановке участия России в СНВ-3 21 февраля, в послании Федеральному собранию. Он подчеркнул, что Москве не дают проводить полноценные инспекции, оставляют заявки без ответа или отклоняют по формальным причинам.
Глава государства также указывал, что для возвращения к соглашению необходимо учитывать ядерные арсеналы Франции и Британии как совокупный ударный потенциал НАТО, в которое они входят.
Президент США Джо Байден назвал «большой ошибкой» решение России о приостановке участия в ДСНВ, а госсекретарь Энтони Блинкен — «безответственным» шагом. В ООН призывали Россию и США без промедлений вернуться к выполнению договора.
Лежандр заявила, что действия Москвы ведут к «дальнейшей эрозии международного режима контроля над вооружениями и стратегической стабильности».
По состоянию на конец октября 2022 года:
- развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подлодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков у России — 540, у США — 659;
- боезарядов на развернутых МБР и БРПЛ, а также ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками, у России — 1549, у США — 1420;
- развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ, а также развернутых и неразвернутых тяжелых бомбардировщиков у России — 759, у США — 800.
Во Франции на 2022 год, по данным Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), числилось 290 ядерных боеголовок.