Песков заявил, что ядерный арсенал Франции де-факто контролируют США

России нет смысла говорить с США о контроле над стратегическими вооружениями без учета арсеналов Франции и Великобритании, которые де-факто контролирует Вашингтон, подчеркнул Песков

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

США де-факто контролируют ядерные арсеналы Франции и Великобритании. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на условие МИД Франции для переговоров по ДСНВ — выравнять разрыв между арсеналами всех ядерных держав.

«Ядерные арсеналы и Франции, и Великобритании де-факто находятся под контролем США. Поэтому если нам говорить с Америкой, то говорить без учета этих двух арсеналов бессмысленно абсолютно», — добавил он.

Ранее официальный представитель французского МИДа Анн-Клер Лежандр в интервью «Коммерсанту» заявила, что главным условием Парижа для участия в переговорах о контроле над стратегическими вооружениями является значительное сокращение ядерных арсеналов России и США.

По ее словам, сейчас Москва и Вашингтон очень далеки от выполнения этого условия. При этом она обвинила в подрыве архитектуры контроля над вооружениями именно Россию.

Президент России Владимир Путин объявил о приостановке участия России в СНВ-3 21 февраля, в послании Федеральному собранию. Он подчеркнул, что Москве не дают проводить полноценные инспекции, оставляют заявки без ответа или отклоняют по формальным причинам.

Глава государства также указывал, что для возвращения к соглашению необходимо учитывать ядерные арсеналы Франции и Британии как совокупный ударный потенциал НАТО, в которое они входят.

Президент США Джо Байден назвал «большой ошибкой» решение России о приостановке участия в ДСНВ, а госсекретарь Энтони Блинкен — «безответственным» шагом. В ООН призывали Россию и США без промедлений вернуться к выполнению договора.

Лежандр заявила, что действия Москвы ведут к «дальнейшей эрозии международного режима контроля над вооружениями и стратегической стабильности».