Во Франции назвали условие присоединения к договору о ядерных ракетах

В феврале Владимир Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ и потребовал расширить действие договора на страны НАТО. Во Франции сообщили о готовности участвовать в переговорах после сокращения арсеналов США и России

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Значительное сокращение ядерных арсеналов России и США остается главным условием участия Франции в переговорах о контроле над стратегическими вооружениями. Об этом в интервью газете «Коммерсант» заявила официальный представитель французского МИДа Анн-Клер Лежандр.

«Что же касается идеи подключения Франции к переговорам о контроле над вооружениями, то и тут наша позиция давно сформулирована и ясна. Она не меняется на протяжении десятилетий. Так, еще в 1983 году Франция заявила, что ключевым условием, при котором она могла бы принять участие в переговорах по поводу контроля над стратегическими вооружениями, должно стать значительное сокращение разрыва между арсеналами двух крупнейших ядерных держав и ее собственным арсеналом», — подчеркнула Лежандр.

Она добавила, что в настоящее время Россия и США находятся очень далеко от выполнения данного условия. При этом, по ее словам, именно действия России «подрывают архитектуру контроля над вооружениями». Также повышаются риски того, что крупнейшие ядерные арсеналы могут вырасти в будущем, считает дипломат.

В конце февраля президент России Владимир Путин объявил о приостановке участия страны в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Российский лидер отметил, что Москве не дают проводить полноценные инспекции, оставляют соответствующие заявки без ответа или отклоняют по формальным причинам. В то же время, сообщил Путин, США и НАТО прямо говорят о своей цели нанести России стратегическое поражение.



Отдельно он указывал, что для возвращения к соглашению необходимо учитывать ядерные арсеналы других западных стран — Франции и Британии — как совокупный ударный потенциал Североатлантического альянса, в который они входят.



Решение России о приостановке участия в ДСНВ президент США Джо Байден назвал «большой ошибкой», а госсекретарь Энтони Блинкен — «безответственным» шагом. В ООН призывали Россию и США без промедлений вернуться к выполнению договора.

Осудила действия России и Анн-Клер Лежандр. «Действия российской стороны ведут к дальнейшей эрозии международного режима контроля над вооружениями и стратегической стабильности», — подчеркнула дипломат и призвала Москву вернуться к исполнению своих обязательств.