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FT узнала о планах Киева набрать еще 40 тыс. военных

FT: в Киеве хотят набрать 40 тыс. военных, но опасаются, что их не хватит для наступления
Фото: Violeta Santos Moura / Reuters
Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Правительство Украины рассчитывает, что штурмовые отряды ВСУ пополнят не менее 40 тыс. человек, однако чиновники опасаются, что этого числа будет недостаточно для использования в наступательных операциях. Об этом сообщает газета Financial Times.

По данным издания, украинские власти занимаются набором новых солдат, и ранее в апреле они разрешили призывным центрам отправлять документы о призыве в любую точку страны. Ранее их можно было вручать только мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет по их зарегистрированным адресам.

С начала спецоперации на Украине ВСУ потеряли значительную часть опытных солдат, которые составляли наиболее эффективные подразделения, отмечает FT, поэтому сейчас Киев проводит масштабную кампанию по подготовке менее опытных новых военных для контрнаступления.

«Средний боевой опыт парней составляет от семи до десяти месяцев», — рассказали изданию в одной из бригад.

В начале апреля Reuters писал, что Украина подготовила восемь новых штурмовых бригад общей численностью 40 тыс. человек для контрнаступления. Бригады получили названия «Стальная граница», «Ураган», «Спартанец», «Червона Калина», «Рубеж», «Ярость», «Азов» и «Карадаг».

Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что среди новобранцев есть женщины, а также люди без военного опыта.

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Замминистра обороны Украины Анна Маляр 19 апреля заявила об элементах контрнаступления ВСУ в Бахмуте, Марьинке на авдеевском, лиманском направлениях. По ее словам, конкретного времени и места украинского контрнаступления нет и, скорее всего, не будет.

Москва тщательно отслеживает все высказывания о контрнаступлении украинских военных и Минобороны учитывает эти данные при планировании продолжения спецоперации, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Глава Крыма Сергей Аксенов 11 апреля заявил, что власти готовы к украинскому контрнаступлению на полуостров, но призвал «не недооценивать противника». Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что некоторые признаки обострения на линии боевого соприкосновения заметны уже сейчас. «Шансов у них нет никаких — наши военные готовы их встретить», — говорил он.

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