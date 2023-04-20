WSJ узнала о просьбе Украины к Турции задержать судно с зерном из Крыма

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
.
Лента новостей
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 89,37 (-0,2) Инвестиции, 19 апр, 17:03 Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 81,65 (+0,05) Инвестиции, 19 апр, 17:03
Как мы планируем расходы и доходы в условиях кризиса — кейс AB InBev Efes Pro, 10:39
Coinbase получила лицензию Бермудских островов для запуска офшорной биржи Крипто, 10:37
Запуск ракеты «Москит» во время проверки Тихоокеанского флота. Видео Политика, 10:36
Как посчитать свой кредитный рейтинг и рефинансировать займы РБК и банк Ренессанс, 10:32
Кеннеди-младший заявил, что противостоять России на Украине невозможно Политика, 10:30
Пушилин заявил об ожесточенных боях на западе Артемовска Политика, 10:29
Цена нефти Brent опустилась ниже $82 за баррель впервые с 31 марта Инвестиции, 10:25
Как оставаться эффективным лидером
20 апреля 18:00 МСК
Присоединиться
В Чебоксарах отменили спектакль «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича» Общество, 10:19
Гол российского форварда принес «Эдмонтону» первую победу в плей-офф НХЛ Спорт, 10:18
Суд дал десять лет военному, выстрелевшему в командира погибшего брата Политика, 10:14
Росреестр сообщил о резком росте числа сделок в новостройках Москвы Недвижимость, 10:13
Почему Кремниевая долина не может отказаться от денег саудитов Pro, 10:13
Вспышка над Киевом, которую приняли за упавший спутник NASA. Видео Общество, 10:07
В аптеках появился «Оземпик» по цене в четыре раза выше предельной Общество, 10:05
Военная операция на Украине ,  
0 

WSJ узнала о просьбе Украины к Турции задержать судно с зерном из Крыма

WSJ: прокуратура Украины попросила Турцию задержать судно с ячменем из Крыма
Украина во второй раз обратилась к Турции из-за судна с зерном с «оккупированных территорий». Сухогруз перевозил 19 тыс. т ячменя и сейчас стоит в порту Самсуна. Россия не раз отвергала обвинения в краже украинского зерна
Фото: Umit Bektas / Reuters
Фото: Umit Bektas / Reuters

Прокуратура Украины попросила Турцию задержать судно с крымским зерном, указывая, что судно перевозит продовольствие из «оккупированного» региона, пишет The Wall Street Journal, ознакомившаяся с перепиской ведомств.

Речь идет о сухогрузе Bomustafa O, который принадлежит компании Alvion Maritime из ОАЭ и ходит под панамским флагом. Он прибыл в турецкий пост Самсун в понедельник, 17 апреля, с 19 тыс. т ячменя.

Киев попросил взять образцы зерна, допросить капитана и остальной экипаж. Украинская прокуратура представила результаты собственного расследования, согласно которому на Bomustafa O в марте переместили зерно с других судов, когда оно стояло на якоре в Керченском заливе. Тогда судно отключило транспондеры.

Согласно данным MarineTraffic, Bomustafa O прибыл в турецкий порт после якорной стоянки в Керченском проливе и четырехдневного пути. Судно до сих пор стоит в порту Самсуна.

Власти Турции не ответили на запросы WSJ, но дипломатические источники газеты рассказали, что в последние месяцы Анкара скрытно приняла меры для пресечения закупок вывезенного с Украины зерна. Поводом для таких мер стала публичная просьба Украины к Турции по задержанию другого судна, предположительно, с украденным зерном, инцидент произошел прошлым летом.

Тогда внимание Украины привлекло судно из порта Бердянска в Запорожской области, к тому времени часть региона уже была занята Россией, но в ее состав область еще не вошла. Источник Reuters уточнял, что судно «Жибек Жолы» в бердянском порту было загружено 4,5 тыс. т пшеницы. Украинская Генпрокуратура, по данным агентства, заявила о причастности судна к «нелегальному экспорту украинского зерна» из Бердянска в турецкий порт Карасу. Ведомство в письме турецкой стороне назвало другое количество пшеницы — 7 тыс. т.

Читайте на РБК Pro
Как мы планируем расходы и доходы в условиях кризиса — кейс AB InBev Efes
Выбросьте свои смарт-часы: как гаджеты мешают вам высыпаться
АФК «Система» не готова к монетизации активов. Что станет с ее акциями
Почему Кремниевая долина не может отказаться от денег саудитов

В российском МИДе затем заявили, что судно в Турции никто не арестовывал и не задерживал, оно проходит стандартную санитарную проверку. «По итогам турецкими властями будет принято решение о заходе либо отказе в заходе в порт, ни о каком задержании или аресте сухогруза речь не идет», — уточнял замдиректора департамента информации и печати ведомства Алексей Зайцев.

Спустя почти неделю, 7 июля, судно покинуло турецкий порт. Кремль неоднократно отвергал обвинения в краже украинского зерна.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Турция зерно Крым
Материалы по теме
Украинский министр заявил о возобновлении инспекций судов с зерном
Политика
Польша согласилась разблокировать транзит для украинского зерна
Политика
ЕК пообещала €100 млн за снятие запрета на импорт украинского зерна
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter