WSJ узнала о просьбе Украины к Турции задержать судно с зерном из Крыма

Украина во второй раз обратилась к Турции из-за судна с зерном с «оккупированных территорий». Сухогруз перевозил 19 тыс. т ячменя и сейчас стоит в порту Самсуна. Россия не раз отвергала обвинения в краже украинского зерна

Фото: Umit Bektas / Reuters

Прокуратура Украины попросила Турцию задержать судно с крымским зерном, указывая, что судно перевозит продовольствие из «оккупированного» региона, пишет The Wall Street Journal, ознакомившаяся с перепиской ведомств.

Речь идет о сухогрузе Bomustafa O, который принадлежит компании Alvion Maritime из ОАЭ и ходит под панамским флагом. Он прибыл в турецкий пост Самсун в понедельник, 17 апреля, с 19 тыс. т ячменя.

Киев попросил взять образцы зерна, допросить капитана и остальной экипаж. Украинская прокуратура представила результаты собственного расследования, согласно которому на Bomustafa O в марте переместили зерно с других судов, когда оно стояло на якоре в Керченском заливе. Тогда судно отключило транспондеры.

Согласно данным MarineTraffic, Bomustafa O прибыл в турецкий порт после якорной стоянки в Керченском проливе и четырехдневного пути. Судно до сих пор стоит в порту Самсуна.

Власти Турции не ответили на запросы WSJ, но дипломатические источники газеты рассказали, что в последние месяцы Анкара скрытно приняла меры для пресечения закупок вывезенного с Украины зерна. Поводом для таких мер стала публичная просьба Украины к Турции по задержанию другого судна, предположительно, с украденным зерном, инцидент произошел прошлым летом.

Тогда внимание Украины привлекло судно из порта Бердянска в Запорожской области, к тому времени часть региона уже была занята Россией, но в ее состав область еще не вошла. Источник Reuters уточнял, что судно «Жибек Жолы» в бердянском порту было загружено 4,5 тыс. т пшеницы. Украинская Генпрокуратура, по данным агентства, заявила о причастности судна к «нелегальному экспорту украинского зерна» из Бердянска в турецкий порт Карасу. Ведомство в письме турецкой стороне назвало другое количество пшеницы — 7 тыс. т.

В российском МИДе затем заявили, что судно в Турции никто не арестовывал и не задерживал, оно проходит стандартную санитарную проверку. «По итогам турецкими властями будет принято решение о заходе либо отказе в заходе в порт, ни о каком задержании или аресте сухогруза речь не идет», — уточнял замдиректора департамента информации и печати ведомства Алексей Зайцев.

Спустя почти неделю, 7 июля, судно покинуло турецкий порт. Кремль неоднократно отвергал обвинения в краже украинского зерна.