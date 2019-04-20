Reuters узнал об арестах руководства бывшей правящей партии Судана

Власти Судана поздним вечером в субботу арестовали нескольких высокопоставленных членов бывшей правящей партии страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник в партии.
Среди арестованных — исполняющий обязанности главы партии «Национальный конгресс» Ахмед Харун, бывший первый заместитель свергнутого президента Омара аль-Башира Али Осман Таха, его бывший помощник Авад аль-Джаз, генеральный секретарь Исламского движения Аль-Зубаир Ахмед Хасан и бывший председатель парламента Ахмед Ибрагим аль-Тахер.
Бывший помощник президента Нафи Али Нафи и председатель парламента Ибрагим Ахмед Омар, задержанные ранее, помещены под домашний арест, добавил собеседник.
В субботу агентство со ссылкой на судебный истчоник сообщило, что в отношении свергнутого президента аль-Башира начато расследование по обвинению в отмывании денег и коррупции.