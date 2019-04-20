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Борисов анонсировал контракт на аренду сирийского порта Тартус на 49 лет
Контракт должен быть подписан в течение недели, после этого сирийский порт Тартус на 49 лет перейдет «в эксплуатацию российского бизнеса», заявил вице-премьер
Порт Тартус, Сирия (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Россия и Сирия могут в ближайшую неделю подписать договор об аренде порта Тартус на 49 лет. Об этом по итогам встречи с сирийским президентом Башаром Асадом заявил вице-премьер Юрий Борисов, сообщает «РИА Новости». Решение о передачи порта Тартус в аренду было принято на заседании межправительственной комиссии, договор серьезно повлияет на сирийско-российский товарооборот, сказал Борисов.

«Ключевой вопрос, который должен дать положительную динамику, — это вопросы по использованию порта Тартус. Поездка закрепила все эти договоренности. Мы очень хорошо продвинулись в этом вопросе и надеемся, что в течение недели контракт будет подписан и на 49 лет порт Тартус перейдет в эксплуатацию российского бизнеса», — отметил вице-премьер. Он выразил надежду, что подписание контракта в первую очередь окажет пользу сирийской экономике.

Порт в Тартусе является одним из двух основных портов Сирии на Средиземном море. Там же находится единственная зарубежная база российского флота, еще в 1971 году там возник пункт материально-технического обеспечения, который обслуживал корабли 5-й оперативной эскадры. В начале 2017 года Москва и Дамаск подписали соглашение о размещении российского Военно-морского флота в порте Тартус на 49 лет.

В конце 2017 года президент Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Сирией по расширению территории пункта материально-технического обеспечения в порту Тартус. По данным Минобороны, на эти цели ежегодно буде​т требоваться 3,2 млрд руб. В конце 2018 года сирийские власти сообщили о планах российских компаний построить аэропорт в Тартусе.

Автор: Григорий Дубов
Теги: Сирия, Тартус, ВМФ России, Юрий Борисов
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