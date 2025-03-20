Британия задумалась о переброске войск на Украину с востока НАТО
Великобритания может вывести свои подразделения из стран в восточной части НАТО, чтобы сформировать миротворческий контингент на территории Украины, заявил Times Radio министр вооруженных сил Люк Поллард.
Сегодня, 20 марта, пройдет встреча военного командования из «коалиции желающих» — стран, готовых отправить «силы сдерживания» на Украину. Поллард отметил, что на встрече обсудят «основные принципы планирования, как силы будут выглядеть».
В эфире Би-би-си министр рассказал, что обеспечение мира на Украине может потребовать «некоторых действий на земле», но контингент будет иметь еще и «сильную долю военно-воздушных и военно-морских сил». Со слов Полларда, Британия хочет, чтобы коалиция стала «надежной силой», которая позволит Украине «насладиться прочным миром», а также «восстановиться и перевооружиться».
Поллард — министр вооруженных сил, но не министр обороны, это разные должности. Он представляет министра обороны Джона Хили в парламенте.
На восточном фланге НАТО развернуты более 2,6 тыс. британских военнослужащих с 730 транспортными средствами. По сведениям The Times, европейские страны намерены направить около 10 тыс. миротворцев, причем в основном солдат предоставят Великобритания и Франция.
Российские власти категорически против размещения на территории Украины миротворцев из стран НАТО. «Что из этого получится? Ничего хорошего», — прогнозирует Кремль.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп пообещал Зеленскому найти дополнительное вооружение для Украины
ЕС представил сценарий большой войны «в масштабах, невиданных с 1945 года»
Возвращение российских военных из украинского плена. Видео
В Кремле обсуждают замену губернатора Свердловской области
Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России
Начальник радиотехнической службы ВМФ задержан ФСБ
МТС закроет аналог YouTube и TikTok
Митинги после ареста мэра Стамбула. Видео
Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений
Какие риски существуют в инициативе о кибермошенниках
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов