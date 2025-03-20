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Военная операция на Украине ,  
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Британия задумалась о переброске войск на Украину с востока НАТО

Министр Полланд: Великобритания может вывести войска с фланга НАТО для Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
На востоке Европы развернуты несколько тысяч британских служащих. Лондон обсудит их переброску на украинскую территорию в качестве сил сдерживания
Фото: army.mod.uk
Фото: army.mod.uk

Великобритания может вывести свои подразделения из стран в восточной части НАТО, чтобы сформировать миротворческий контингент на территории Украины, заявил Times Radio министр вооруженных сил Люк Поллард.

Сегодня, 20 марта, пройдет встреча военного командования из «коалиции желающих» — стран, готовых отправить «силы сдерживания» на Украину. Поллард отметил, что на встрече обсудят «основные принципы планирования, как силы будут выглядеть».

В эфире Би-би-си министр рассказал, что обеспечение мира на Украине может потребовать «некоторых действий на земле», но контингент будет иметь еще и «сильную долю военно-воздушных и военно-морских сил». Со слов Полларда, Британия хочет, чтобы коалиция стала «надежной силой», которая позволит Украине «насладиться прочным миром», а также «восстановиться и перевооружиться».

Поллард — министр вооруженных сил, но не министр обороны, это разные должности. Он представляет министра обороны Джона Хили в парламенте.

На восточном фланге НАТО развернуты более 2,6 тыс. британских военнослужащих с 730 транспортными средствами. По сведениям The Times, европейские страны намерены направить около 10 тыс. миротворцев, причем в основном солдат предоставят Великобритания и Франция.

Российские власти категорически против размещения на территории Украины миротворцев из стран НАТО. «Что из этого получится? Ничего хорошего», — прогнозирует Кремль.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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