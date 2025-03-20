Зеленский прервал брифинг из-за внезапного звонка Макрона

Макрон ежедневно созванивается с Зеленским, в этот раз телефонный звонок застал украинского президента посреди онлайн-брифинга — он попросил президента Франции подождать несколько минут и поблагодарил за терпение

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Украинский президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции попросил французского президента подождать, когда тот позвонил ему по телефону.

«Прости, Эмманюэль, у меня сейчас разговор с журналистами. Могу я перезвонить через 15–20 минут? Да, пожалуйста. Спасибо, Эмманюэль. Ага, отлично. Пока-пока», — сказал Зеленский по телефону на английском языке.

Когда Зеленский положил трубку, он подтвердил журналистам, что только что говорил с Макроном, и они часто созваниваются, «раз в день, я бы так сказал, в среднем». Украинский президент пояснил, что Киев и Париж связывают тесные отношения, а французский коллега ему «сильно помогает». «Я ему за это благодарен, и после нашего разговора я ему перезвоню», — добавил Зеленский.

Макрон ежедневно общается не только с Зеленским, но и с американским президентом Дональдом Трампом, писал Bloomberg. Как объясняло агентство, они обсуждают пути к миру в российско-украинском конфликте, а французский лидер благодаря давним отношениям с Трампом стал связующим звеном между США и Европой в последние месяцы.

Франция — один из ближайших партнеров Украины в ЕС. Париж готовит совместный с Киевом и Лондоном мирный план, который планирует представить Вашингтону.

Кремль скептически относится к искренности Франции в переговорном процессе и видит в ее действиях стремление к «продолжению войны любыми средствами».