Зеленский прервал брифинг из-за внезапного звонка Макрона
Украинский президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции попросил французского президента подождать, когда тот позвонил ему по телефону.
«Прости, Эмманюэль, у меня сейчас разговор с журналистами. Могу я перезвонить через 15–20 минут? Да, пожалуйста. Спасибо, Эмманюэль. Ага, отлично. Пока-пока», — сказал Зеленский по телефону на английском языке.
Когда Зеленский положил трубку, он подтвердил журналистам, что только что говорил с Макроном, и они часто созваниваются, «раз в день, я бы так сказал, в среднем». Украинский президент пояснил, что Киев и Париж связывают тесные отношения, а французский коллега ему «сильно помогает». «Я ему за это благодарен, и после нашего разговора я ему перезвоню», — добавил Зеленский.
Макрон ежедневно общается не только с Зеленским, но и с американским президентом Дональдом Трампом, писал Bloomberg. Как объясняло агентство, они обсуждают пути к миру в российско-украинском конфликте, а французский лидер благодаря давним отношениям с Трампом стал связующим звеном между США и Европой в последние месяцы.
Франция — один из ближайших партнеров Украины в ЕС. Париж готовит совместный с Киевом и Лондоном мирный план, который планирует представить Вашингтону.
Кремль скептически относится к искренности Франции в переговорном процессе и видит в ее действиях стремление к «продолжению войны любыми средствами».
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