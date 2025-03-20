Bloomberg назвал правило Макрона для проблемных переговоров с Трампом

Макрон советует найти хороший аргумент в переговорах с Трампом, без этого удержать его внимание непросто, выяснил Bloomberg. По данным агентства, за счет давнего знакомства с Трампом Макрон стал связующим звеном между ЕС и США

Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Президент США Дональд Трамп плохо умеет слушать собеседника на переговорах, но его внимание можно привлечь хорошим аргументом. Об этом советникам сообщил французский президент Эмманюэль Макрон, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Макрон приобрел важную роль за счет своих давних отношений с Трампом, отмечает агентство. По его данным, после саммита ЕС в начале марта французский лидер потратил более получаса, чтобы донести позицию Европы до республиканца.

Европейский источник Bloomberg рассказал, что ЕС «ни при каких условиях» не согласится на выдвинутые Россией требования касательно перемирия в конфликте с Украиной. Речь идет о прекращении военных поставок Киеву на время прекращения огня. Со слов источника агентства, если это произойдет, Россия сможет перевооружиться во время паузы, а Украина — нет.

Эту позицию официально подтвердила представитель правительства Франции Софи Примас, которая назвала их «нереалистичными». Она отметила, что Макрон ежедневно беседует с Трампом и Зеленским в поиске пути к миру.

Российские власти считают прекращение поставок для ВСУ оружия и разведданных с Запада главным условием, которое позволит не допустить нового конфликта в случае перемирия. По сведениям Bloomberg, Москва хотела бы добиться прекращения военной помощи хотя бы со стороны Вашингтона.

США в первой половине марта на несколько дней приостанавливали оказание Украине военной помощи ради заключения ресурсной сделки. За этот период украинские войска потеряли значительные территории, захваченные в Курской области. Трамп отказался считать, что эти два факта связаны между собой.