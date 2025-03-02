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Военная операция на Украине ,  
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Песков заявил, что Макрон не сделал шагов для диалога с Путиным

Сюжет
Военная операция на Украине
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Rodrigo Antunes / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон, несмотря на заявления о готовности к переговорам, пока не предпринял реальных шагов для общения с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Видео с его комментарием опубликовано в телеграм-канале корреспондента ВГТРК Павла Зарубина.

«Он и до этого говорил, что он готов общаться с Путиным. Вместе с тем никаких реальных шагов в этом направлении не делалось», — заявил Песков.

Представитель Кремля отметил, что Франция продолжает придерживаться позиции, направленной на «продолжение войны любыми средствами». По его словам, со временем станет ясно, как изменится позиция европейских стран после их контактов с администрацией США и в условиях «внезапно возникшей динамики в российско-американских отношениях».

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Эмманюэль Макрон

Президент Франции ранее не исключил возможность вновь провести переговоры с российским лидером. Об этом он заявил 1 марта в интервью ряду французских изданий.

«Ничего не исключено, я всегда это говорил. Диалог с президентом Путиным может состояться в подходящее время», — отметил Макрон.

Французский лидер подчеркнул, что такой разговор станет возможен, когда ситуация стабилизируется. Он также заверил, что его главным приоритетом остается безопасность граждан Франции.

Кроме того, Макрон признался, что спор между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским вызвал у него «массу эмоций».

Говоря о перспективах урегулирования конфликта между Россией и Украиной, Макрон выразил уверенность, что без участия Киева это невозможно. Он также отметил, что любое соглашение между Вашингтоном и Москвой без учета позиции Украины может привести к расколу внутри НАТО.

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