Минобороны России сообщило о возвращении 175 военных в рамках обмена с Украиной

Россия и Украина обменяли пленных по формуле «175 на 175»

Это уже третий обмен с начала 2025 года. Возвращение российских военнослужащих 18 марта анонсировал Путин в ходе телефонного разговора с Трампом. Позднее предстоящий обмен пленными подтвердил и Зеленский

Фото: ТАСС

Минобороны России сообщило о возвращении с подконтрольных Украине территорий 175 российских военнослужащих. Взамен украинской стороне также были переданы 175 военнопленных, а также 22 тяжелораненых солдата.

«Все российские военнослужащие находятся на территории Республика Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», — рассказали в российском военном ведомстве.

Минобороны отметило, что посреднические усилия гуманитарного характера приложили ОАЭ.

Последний раз Россия и Украина обменивались пленными 5 февраля. Тогда Москве были переданы 150 военнослужащих. Столько же военнослужащих были переданы Киеву. Посредником в обмене выступили ОАЭ.

О решении обменяться взятыми в плен военными 18 марта сообщил президент Владимир Путин во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом. В сообщении Кремля по итогам переговоров говорилось, что «в качестве жеста доброй воли» Киеву также будут переданы 23 тяжелораненых военнослужащих, которые проходили лечение в российских медучреждениях.

Президент Украины Владимир Зеленский позднее подтвердил предстоящий обмен пленными. По словам Зеленского, эту информацию он получил от Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны Украины. «Я о нем знал. Это заранее продуманный наш обмен», — сказал украинский президент на онлайн-брифинге с журналистами, трансляцию которого вел телеканал «Суспільне» («Общественное»).

По итогам переговоров Путин согласился прекратить удары по объектам энергетики Украины на 30 дней. Соответствующий приказ российский президент уже отдал военным, уточнили в Кремле. Зеленский заявил, что Украина всегда поддерживала воздержание от ударов по энергетическим объектам, но Киев «подготовит и озвучит свой ответ» после того, как узнает от Вашингтона подробности переговоров.

В Белом доме отметили, что прекращение ударов по энергетическим объектам станет «первым шагом к миру». Для обсуждения долгосрочного урегулирования конфликта Москва и Вашингтон договорились создать экспертные группы. В Кремле подчеркнули, что оно должно учитывать необходимость устранения первопричин кризиса и интересы России в области безопасности.