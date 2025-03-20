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Политика ,  
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Daily Express сообщила о независимости Британии от США по ядерному оружию

Daily Express: Великобритания может применить ядерное оружие без разрешения США
Лондон независим от Вашингтона в вопросах применения ядерного оружия, его развертывание находится в компетенции британского правительства, пишет Daily Express. Макрон допускал распространение «зонтика» Франции на ЕС из-за США
Атомная подводная лодка типа &laquo;Vanguard&raquo;
Атомная подводная лодка типа «Vanguard» (Фото: Andrew Linnett / Getty Images)

Политика ядерного сдерживания Великобритании не зависит от США, вопрос о развертывании и применении такого оружия находится в полномочиях правительства, пишет Daily Express со ссылкой на высокопоставленного представителя Военно-морских сил Соединенного Королевства.

«Как только ракеты окажутся на судне, вопрос их развертывания станет делом правительства Его Величества и никого другого — в этом нет никаких сомнений», — сказал собеседник издания.

Великобритания является единственной официальной ядерной державой, которая опирается только на один компонент ядерной триады — морской. В ее арсенале 260 ракет в ядерном оснащении, которые размещены на атомных подлодках типа Vanguard и Dreadnought, отмечает Daily Express. В рамках политики ядерного сдерживания (CASD) как минимум одна подлодка всегда находится на патрулировании, а другие «готовы к развертыванию».

Хотя Великобритания самостоятельно проектирует и производит ядерные боезаряды и системы наведения, для запусков она использует баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) Trident II 5D, поставляемые США. В настоящее время эти БРПЛ отправлены на ремонт и обслуживание на базу ВМС США Кингс-Бей в штате Джорджия, пишет издание.

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Атомная ударная подводная лодка&nbsp;первого поколения ВМС Франции Perle
Со временем Великобритания может сама заняться этими работами, считает старший научный сотрудник Королевского колледжа Лондона Лукаш Олейник. «Я не верю, что один звонок из США может полностью остановить план CASD, — сказал он. — Мы устойчивы к многочисленным непредвиденным изменениям, которые, по идее, должны стать надежным средством сдерживания».

5 марта президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о начале «стратегических дебатов» о защите союзников ядерным оружием его страны на фоне рисков прекращения помощи США в сфере безопасности. Среди угроз для ЕС он называл Россию. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступал против распространения ядерного оружия. Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц говорил о необходимости переговоров с Парижем и Лондоном о «ядерной защите» и призывал ускорить наращивание обороноспособности Европы. В российском МИДе оценивали как крайне высокий риск столкновения ядерных держав и отмечали ухудшение нынешней ситуации «удручающими темпами».

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Великобритания Франция США Россия Украина ядерное оружие Военная операция на Украине
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