Daily Express сообщила о независимости Британии от США по ядерному оружию
Политика ядерного сдерживания Великобритании не зависит от США, вопрос о развертывании и применении такого оружия находится в полномочиях правительства, пишет Daily Express со ссылкой на высокопоставленного представителя Военно-морских сил Соединенного Королевства.
«Как только ракеты окажутся на судне, вопрос их развертывания станет делом правительства Его Величества и никого другого — в этом нет никаких сомнений», — сказал собеседник издания.
Великобритания является единственной официальной ядерной державой, которая опирается только на один компонент ядерной триады — морской. В ее арсенале 260 ракет в ядерном оснащении, которые размещены на атомных подлодках типа Vanguard и Dreadnought, отмечает Daily Express. В рамках политики ядерного сдерживания (CASD) как минимум одна подлодка всегда находится на патрулировании, а другие «готовы к развертыванию».
Хотя Великобритания самостоятельно проектирует и производит ядерные боезаряды и системы наведения, для запусков она использует баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) Trident II 5D, поставляемые США. В настоящее время эти БРПЛ отправлены на ремонт и обслуживание на базу ВМС США Кингс-Бей в штате Джорджия, пишет издание.
5 марта президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о начале «стратегических дебатов» о защите союзников ядерным оружием его страны на фоне рисков прекращения помощи США в сфере безопасности. Среди угроз для ЕС он называл Россию. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступал против распространения ядерного оружия. Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц говорил о необходимости переговоров с Парижем и Лондоном о «ядерной защите» и призывал ускорить наращивание обороноспособности Европы. В российском МИДе оценивали как крайне высокий риск столкновения ядерных держав и отмечали ухудшение нынешней ситуации «удручающими темпами».
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