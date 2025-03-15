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Политика ,  
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Премьер Великобритании выступил против распространения ядерного оружия

Лондон выступает против распространения ядерного оружия, ответил Стармер на фоне угроз США прекратить помощь в сфере безопасности. Ранее Макрон объявил о начале «стратегических дебатов» о защите союзников ядерным оружием Франции
Кир Стармер
Кир Стармер (Фото: Leon Neal / Reuters)

Великобритания сделает все возможное для нераспространения ядерного оружия, заявил британский премьер-министр Кир Стармер в ходе пресс-конференции.

Его спросили о возможном увеличении числа стран, стремящихся обладать ядерным оружием, на фоне «ухудшения ситуации в сфере глобальной безопасности». «Наша позиция, очевидно, заключается в том, что мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить любое увеличение доступности ядерного оружия», — ответил он (цитата по Sky News).

В Европе ядерным оружием обладают Великобритания и Франция. 5 марта французский лидер Эмманюэль Макрон объявил о начале «стратегических дебатов» о защите союзников ядерным оружием его страны на фоне угроз США прекратить помощь в сфере безопасности. Он также называл Россию угрозой для ЕС. Как писала The Telegraph, Париж готов предоставить истребители с ядерным оружием для размещения в Германии при выводе американского контингента из Европы. По оценке Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), к началу 2023 года в арсенале Франции насчитывалось 290 ядерных боеголовок.

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Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц выступал за переговоры с Парижем и Лондоном о «ядерной защите» и призывал к ускорению наращивания обороноспособности Европы.

В российском МИДе называли крайне высоким риск военного столкновения ядерных держав и отмечали ухудшение нынешней ситуации «удручающими темпами».

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Великобритания Франция Россия Украина Европейский Союз Кир Стармер Эмманюэль Макрон ядерное оружие США гарантии безопасности Военная операция на Украине ...
Кир Стармер фото

Кир Стармер

политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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