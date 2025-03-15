Премьер Великобритании выступил против распространения ядерного оружия
Великобритания сделает все возможное для нераспространения ядерного оружия, заявил британский премьер-министр Кир Стармер в ходе пресс-конференции.
Его спросили о возможном увеличении числа стран, стремящихся обладать ядерным оружием, на фоне «ухудшения ситуации в сфере глобальной безопасности». «Наша позиция, очевидно, заключается в том, что мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить любое увеличение доступности ядерного оружия», — ответил он (цитата по Sky News).
В Европе ядерным оружием обладают Великобритания и Франция. 5 марта французский лидер Эмманюэль Макрон объявил о начале «стратегических дебатов» о защите союзников ядерным оружием его страны на фоне угроз США прекратить помощь в сфере безопасности. Он также называл Россию угрозой для ЕС. Как писала The Telegraph, Париж готов предоставить истребители с ядерным оружием для размещения в Германии при выводе американского контингента из Европы. По оценке Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), к началу 2023 года в арсенале Франции насчитывалось 290 ядерных боеголовок.
В российском МИДе называли крайне высоким риск военного столкновения ядерных держав и отмечали ухудшение нынешней ситуации «удручающими темпами».
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