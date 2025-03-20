Белый дом анонсировал указ Трампа о закрытии Минобразования США

Президент США Дональд Трамп 20 марта подпишет указ о закрытии Министерства образования страны. Об этом сообщил Белый дом, передает The Wall Street Journal (WSJ).

Указ обяжет министра образования Линду Макмэхон «принять все необходимые меры» для содействия закрытию департамента «и возвращения полномочий в сфере образования штатам».

Трамп обещал закрыть Министерство образования США еще во время своей предвыборной кампании, отмечает газета.

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