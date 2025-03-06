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Политика ,  
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WSJ узнала, когда Трамп упразднит Минобразования

WSJ: Трамп может упразднить Минобразования США уже 6 марта
В четверг, 6 марта, Трамп может упразднить Минобразования США. Распоряжение об этом готовили с момента вступления президента в должность
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Bill Pugliano / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп в четверг, 6 марта, вероятно, издаст указ об упразднении Министерства образования США, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Распоряжение готовили с момента инаугурации Трампа. Однако тот вариант проекта, на который ссылается газета, носит предварительный характер, значит, он еще может измениться.

Указ предписывает главе ведомства Линде Макмахон «предпринять все необходимые шаги для содействия закрытию» министерства в соответствии с законом. По словам Макмахон, президент поручил устранить «бюрократическое раздутие в Министерстве образования».

Эксперты считают, что для полного расформирования министерства необходимо получить большинство в сенате — 60 голосов.

WSJ уточнила, что в консервативном проекте администрации Трампа — «Проект-2025» фонда «Наследие» — была изложена подробная «дорожная карта» закрытия ведомства. В частности, одним из этапов была указана передача управления по гражданским правам министерства под контроль Минюста США, а портфеля студенческих кредитов — под регулирование Минфина страны.

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Американский президент неоднократно призывал закрыть Минобразования. В декабре 2024 года во время предвыборной гонки Трамп пообещал упразднить ведомство. По мнению президента, деятельность департамента избыточна и создает лишнюю бюрократию, а функции ведомства могут выполнять департаменты на уровне штатов.

Министерство образования США, в частности, следит за соблюдением прав учителей и школьников, работает с уязвимыми группами населения. Кроме этого, департамент распределяет федеральные гранты, в том числе контролирует программы, которые направлены на помощь в образовании детей из малообеспеченных семей.

О планах ликвидировать ведомство WSJ сообщала также в начале февраля. Тогда газета узнала, что подобное решение команда Трампа рассматривает в рамках инициатив по сокращению федеральных ведомств. На тот момент они еще обсуждали детали документа и срок подписания указа.

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Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова
Минобразования Дональд Трамп указ
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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