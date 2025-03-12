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Политика ,  
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Минобразования США сократит штат почти вдвое из-за угрозы Трампа

Минобразования США сократит штат почти вдвое из-за угрозы закрытия от Трампа

Министерство образования США объявило о сокращении штата почти на 50% в течение 90 дней, начиная с 11 марта, в связи с угрозой закрыть ведомство от президента Дональда Трампа, заявили CNN высокопоставленные чиновники министерства.

«Сегодняшнее сокращение штата отражает приверженность Министерства образования повышению эффективности, подотчетности и обеспечению того, чтобы ресурсы направлялись туда, где они наиболее важны: учащимся, родителям и учителям», — заявила глава ведомства Линда Макмахон.

CNN отмечает, что в министерстве работают около 4,4 тыс. сотрудников. Будут уволены сотни людей в дополнение к тем, кто согласился уйти добровольно в обмен на выплату зарплаты за восемь месяцев, которую предложил Белый дом в конце января. Собеседники телеканала отметили, что более 300 человек получили выплаты до $25 тыс. за добровольное увольнение, еще 63 сотрудника были уволены в соответствии с директивой Белого дома, они находятся на испытательном сроке. 

По словам собеседников CNN, уволенные с 12 марта начнут работать удаленно, а с 21 марта уйдут в оплачиваемый административный отпуск. Также они получат выходное пособие.

Материал дополняется. 

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Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
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