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Военная операция на Украине ,  
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Каллас заявила о «многих деталях» на пути к утверждению помощи Украине

Каллас: ЕС должен согласовать много деталей до утверждения новой помощи Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
По словам Каллас, ЕС предстоит согласовать «много деталей», прежде чем он утвердит предложение о выделении транша Киеву на €40 млрд. Сомнения выражают страны, отдаленные от Украины, пишет Politico
Кая Каллас
Кая Каллас (Фото: Yves Herman / Reuters)

Евросоюз должен согласовать «много деталей», прежде чем сможет утвердить предложение о выделении нового транша помощи Украине на €40 млрд, заявила глава евродипломатии Кая Каллас по прибытии на встречу руководителей МИД стран сообщества.

«Есть общая политическая поддержка [этого решения], но остается еще много деталей, которые надо согласовать. По этой теме еще должны высказаться министры обороны, и мы намерены выслушать их», — отметила она (цитата по ТАСС).

Каллас напомнила, что на саммите ЕС 6 марта, где план также не был утвержден, стороны договорились «принять его как можно скорее». Она пообещала урегулировать оставшиеся разногласия в максимально короткий срок.

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Политика
Фото:ioanna_alexa / Shutterstock

Утром 17 марта в Брюсселе проходит встреча глав МИД стран ЕС, напоминает Politico. На ней будет обсуждаться в том числе инициатива Каллас по предоставлению Украине военной помощи на сумму до €40 млрд в этом году. Эта тема уже поднималась послами стран ЕС на встрече 14 марта.

Окончательный вариант плана должен быть представлен к 19 марта, в преддверие саммита лидеров стран ЕС, который стартует на следующий день, уточняет издание.

План Каллас предусматривает создание «коалиции желающих» предоставить помощь, такой вариант выбран для обхода вето Венгрии и Словакии, которые отказываются поддерживать Украину, отмечает Politico. Тем не менее, по данным газеты, препятствия есть и без них: дипломаты не ожидают, что решение будет принято на встрече глав МИДов 17 марта или на саммите лидеров ЕС в конце недели.

По данным Politico, за дополнительные вложения в помощь Киеву выступают страны, расположенные неподалеку от Украины: это Польша, государства Прибалтики и скандинавские страны. Отдаленные государства, такие как Португалия, Италия и Испания, напротив, проявляют нерешительность.

О том, что Евросоюз готовит альтернативный план по предоставлению Украине кредита за счет прибыли от замороженных российских активов, Financial Times писала еще в сентябре со ссылкой на трех чиновников. Он подразумевает выделение Киеву от €20 млрд до 40 млрд вне зависимости от участия США, окончательную сумму должна утвердить Еврокомиссия после консультаций со странами объединения.

«Планом А» по-прежнему считается схема, утвержденная в июне, когда страны G7 согласовали предоставление Украине кредита на $50 млрд. Предполагается, что кредит будет погашен за счет будущей прибыли от активов России на сумму около $280 млрд (€260 млрд), которые были заморожены на Западе в рамках санкций из-за военных действий на Украине. Большая часть средств хранится в Euroclear, европейском центральном депозитарии в Бельгии. ЕС и США должны предоставить по $20 млрд, а остальные $10 млрд — Великобритания, Япония и Канада. Транши помощи по этой схеме уже начали выделять.

Россия осуждает любую помощь Украине. Любые действия со своими активами Москва называет воровством и обещает отстаивать интересы России в судах.

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Кая Каллас Евросоюз Украина Военная операция на Украине
Кая Каллас фото

Кая Каллас

политик, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
18 июня 1977 года
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