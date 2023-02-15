Барнаульскую журналистку Пономаренко приговорили к 6 годам колонии за пост о Мариуполе

Журналистку из Барнаула приговорили к 6 годам колонии за пост о Мариуполе

Мария Пономаренко (Фото: onamedia / Telegram)

В Барнауле суд приговорил к шести годам колонии общего режима журналистку Марию Пономаренко, сообщили РБК в пресс-службе суда. Ее признали виновной по делу о «фейках» о вооруженных силах.

Помимо этого ее на пять лет лишили права администрировать сайты и каналы в интернете, добавили в суде.

В марте 2022 года Пономаренко в своем телеграм-канале опубликовала сообщение о том, что российские военные нанесли авиаудар по драмтеатру Мариуполя. Минобороны России заявило, что военные не наносили удар по театру и не рассматривали театр в качестве цели, поскольку там могли удерживать в заложниках мирных жителей. В ведомстве сообщили, что здание театра подорвал украинский батальон. В июле власти ДНР заявили, что взрыв произошел внутри здания.

Пономаренко осудили по ст. 207.3 УК (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС и исполнении госорганами своих полномочий). Журналистка свою вину не признала.

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