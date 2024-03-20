Совфед одобрил закон об освобождении от наказания контрактников

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Совет Федерации единогласно одобрил закон, закрепляющий механизм освобождения от уголовной ответственности при заключении контракта на службу в Вооруженных силах в период военной операции, передает ТАСС.

Поправки позволят заключить контракт с Минобороны и отправиться в зону боевых действий на Украину тем, кто отбывал наказание в тюрьме или был под следствием во время проведения военной операции. При подписании документа с ВС России дело приостановят, вид наказания изменят на условный срок.

Освобождать будут осужденных, подозреваемых и обвиняемых в преступлениях небольшой и средней тяжести. Исключение составят граждане, совершившие преступления против общественной безопасности, основ конституционного строя и половой неприкосновенности граждан.

Закон «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции», который разрешил осужденным заключать контракты с Минобороны, приняли в 2023 году.

Весной 2024 года в Думе предложили расширить и систематизировать этот механизм, нижняя палата приняла закон в окончательном чтении накануне, 19 марта.