США решили эвакуировать американцев из Гаити на вертолетах
США организуют чартерные рейсы вертолетов для эвакуации американцев из Гаити, которую захватили вооруженные банды, заявили в Госдепартаменте, сообщает Reuters.
Вертолеты совершат несколько рейсов из гаитянской столицы Порт-о-Пренс в Санто-Доминго — столицу Доминиканской Республики, заявил заместитель официального представителя американского внешнеполитического ведомства Ведант Патель.
Накануне Патель сообщил CNN, что почти тысяча американцев в Гаити обратились к властям США, желая покинуть страну. Вчера также гаитянская авиакомпания Sunrise Airways объявила, что 25 марта организует специальные рейсы между городом Кап-Аитьен на северном побережье страны и Майами. 17 марта более 30 американских граждан были эвакуированы чартерным рейсом Госдепартамента. Они вылетели из Кап-Аитьена в Майами. До этого военные США вывезли часть сотрудников посольства. В Вашингтоне также рассматривают возможность развертывания в Гаити подразделения быстрого реагирования морской пехоты.
В стране ввели режим чрезвычайного положения после того, как вооруженные банды взяли штурмом две крупнейшие тюрьмы и тысячи заключенных оказались на свободе. По оценкам ООН, банды контролируют около 80% Порт-о-Пренса. Из-за беспорядков более 300 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.
Из-за того что главный аэропорт страны в Порт-о-Пренсе фактически блокирован бандами, премьер-министр Ариэль Анри не смог вернуться после переговоров в Кении, где обсуждал создание специальной миссии для борьбы с преступными группировками. Позднее Анри, который сейчас находится в Пуэрто-Рико, согласился подать в отставку сразу после того, как будет создан переходный президентский совет.
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