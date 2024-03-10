Reuters: ВС США провели операцию по вывозу персонала из посольства в Гаити

ВС США заявили, что вывезли часть персонала из посольства в Гаити

Вид на здание посольства США на Гаити (Фото: Ricardo Arduengo / Reuters )

Вооруженные силы США провели операцию в Гаити по эвакуации части сотрудников посольства из страны и усилили безопасность диппредставительства из-за чрезвычайного положения. Об этом пишет Reuters.

«Эта переброска персонала в посольство и обратно соответствует нашей стандартной практике усиления безопасности посольств во всем мире, на борту военного самолета не было гаитян», — говорится в заявлении южного командования Вооруженных сил США.

Посольство «сосредоточено на продвижении усилий правительства США по поддержке народа Гаити, включая мобилизацию поддержки Гаитянской национальной полиции, ускорение развертывания санкционированной ООН миссии многонациональной поддержки безопасности и ускорение мирной передачи власти посредством свободных и честных выборов», добавили в ведомстве.

Reuters отмечает, что операция стала последним признаком проблем на Гаити, где бандиты угрожают свергнуть правительство, а из-за эскалации насилия тысячи людей покинули свои дома.

С конца февраля на Гаити продолжаются беспорядки, банды проводят скоординированные нападения на государственные учреждения в столице Порт-о-Пренс: Центральный банк, полицейские участки, международный аэропорт, национальный футбольный стадион.

4 марта правительство Гаити ввело ночной комендантский час и объявило чрезвычайное положение после того, как вооруженные банды взяли штурмом две крупнейшие тюрьмы страны, вследствие чего сбежали тысячи заключенных.