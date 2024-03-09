Госдеп попросил Пентагон санкционировать ввод спецгруппы войск на Гаити

США обсуждают возможную отправку на Гаити спецотряда морпехов в связи с эскалацией насилия. Это решение может быть принято по запросу Госдепа, представитель ведомства сообщил Fox News, что оно отправило такой запрос

Фото: Ralph Tedy Erol / Reuters

США рассматривают возможность развертывания на Гаити подразделения быстрого реагирования морской пехоты, сообщил представитель Пентагона изданию Marine Corps Times. Он добавил, что такое решение может быть принято по запросу Госдепартамента США.

В свою очередь представитель Госдепа заявил Fox News, что ведомство просит морских пехотинцев направить группу безопасности на Гаити, поскольку бандитизм в этой стране продолжает перерастать в хаос. Собеседник телеканала отметил, что Госдеп следит за ситуацией и будет предпринимать шаги, «если того потребуют обстоятельства».

«У нас нет более высокого приоритета, чем охрана граждан США за рубежом. <...> В настоящее время мы изучаем наши варианты действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы обеспечить безопасность нашего персонала в нашем посольстве на Гаити», — сказал он, подчеркнув, что «никаких решений принято не было».

Представитель Южных сил морской пехоты США, майор Мейсон Энглхарт в комментарии Marine Corps Times рассказал, что развертывание взвода быстрого реагирования является одним из вариантов, имеющихся в распоряжении Пентагона, если ведомство запросит помощь для обеспечения безопасности американского посольства в Порт-о-Пренсе (столица Гаити).

В комментарии Fox News он уточнил, что пока такого решения не принято. «Министерство обороны работает с Госдепартаментом над изучением вариантов обеспечения безопасности нашего персонала в посольстве США на Гаити», — сказал Энглхарт.

С конца февраля на Гаити продолжаются беспорядки: банды проводят скоординированные нападения на государственные учреждения в гаитянской столице Порт-о-Пренс: Центральный банк, полицейские участки, международный аэропорт, национальный футбольный стадион и крупнейшие тюрьмы.

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Новый виток насилия спровоцировала атака вооруженных банд на главную тюрьму страны 3 марта. Преступники добились успеха и выпустили на свободу большое число заключенных. 5 марта атаке подвергся аэропорт, к 9 марта бои дошли до президентского дворца. Сам дворец пустует с лета 2021 года, когда был убит президент страны Жовенель Моис. Новый президент избран так и не был.

Власти Гаити ввели чрезвычайное положение и комендантский час.