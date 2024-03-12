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Политика ,  
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Не сумевший вернуться на Гаити премьер решил подать в отставку

Премьер Гаити Ариэль Анри согласился уйти в отставку на фоне беспорядков
Вооруженные банды контролируют бóльшую часть столицы Гаити, с марта столкновения стали еще ожесточеннее. После ухода премьера в отставку в стране не останется ни постоянного главы правительства, ни президента
Ариэль Анри
Ариэль Анри (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри на фоне беспорядков в стране согласился подать в отставку, сразу после того как будет создан переходный президентский совет, передает AP. Об этом объявил президент Гайаны Ирфаан Али по итогам переговоров на Ямайке, в которых участвовали госсекретарь США Энтони Блинкен и представители стран Карибского сообщества (CARICOM).

Совет назначит временного преемника Анри. В его состав, по словам Али, войдут два наблюдателя и семь членов с правом голоса, включая представителей коалиций гражданского общества и одного религиозного лидера, передает Guardian.

АР 6 марта сообщало, что лидеры CARICOM предложили Анри несколько путей выхода из кризиса, в том числе отставку. Изначально премьер отказался, но два дня спустя, 8 марта, принял решение уйти.

Банды Гаити вступили в бой с силовиками у президентского дворца страны
Политика
Фото:Johnson Sabin / EPA / ТАСС

Из-за продолжающихся беспорядков и режима ЧП Анри не может вернуться на Гаити. Он улетел из страны в феврале на четырехдневный саммит CARICOM в Гайане, а затем отправился в Кению на встречу с президентом Уильямом Руто. Как пишет AP, местонахождение Анри не было известно несколько дней, а 5 марта его самолет сел в Пуэрто-Рико. По данным Guardian, пока премьер собирается остаться на территории островного государства, но в будущем рассчитывает вернуться в Гаити.

Анри возглавил гаитянское правительство летом 2021 года, после того как вооруженные лица напали на резиденцию президента Жовенеля Моиза и застрелили его. Премьер обещал провести президентские выборы, которых в республике не было с 2016 года, но те постоянно откладывались или отменялись, так что все это время на Гаити нет главы государства. Отставки Анри требовали многие гаитяне, отмечая, что тот «никогда не избирался и не представляет народ», а также вооруженные бандитские группировки, под чьим контролем находится более 80% территории Порт-о-Пренса, столицы Гаити.

В конце февраля на встрече CARICOM Анри вновь пообещал провести выборы не позднее лета 2025 года, но это не помогло предотвратить эскалацию насилия: когда премьер был в Найроби, бандитские группировки напали на правительственные здания, полицейские участки, здание МВД и президентский дворец; работа аэропорта оказалась парализована. Кроме того, они взяли штурмом здание тюрьмы в Порт-о-Пренсе, откуда сбежали почти 4 тыс. заключенных. После этого масштабы насилия в городе резко выросли, отряды полиции не способны воспрепятствовать мародерам и погромщикам, передает Би-би-си.

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Не сумевший вернуться на Гаити премьер решил подать в отставку
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Лидер альянса банд Джимми Шеризье по кличке Барбекю пригрозил, что, если Анри не уйдет в отставку и международное сообщество продолжит его поддерживать, в Гаити начнется гражданская война, «которая закончится геноцидом».

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Гаити отставка беспорядки Выборы
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