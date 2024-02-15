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Война санкций ,  
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Украина отказалась исключать Raiffeisen Bank из списка «спонсоров войны»

Reuters: Украина отказалась исключать Raiffeisen из списка «спонсоров войны»
Сюжет
Война санкций
Австрийская банковская группа попала в украинский перечень весной 2023 года за продолжение работы в России. Компания рассматривала варианты продажи бизнеса в стране, но так этого и не сделала
Фото: Valdrin Xhemaj / EPA / ТАСС
Фото: Valdrin Xhemaj / EPA / ТАСС

Украина отказалась исключать австрийскую группу Raiffeisen Bank International (RBI) из списка «спонсоров войны». Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо, которое украинские чиновники отправили в банк.

По данным агентства, в обращении украинские власти поинтересовались, что Raiffeisen сделал для прекращения работы в России. Они отметили, что есть «несколько неясных моментов». «Непонятно, когда, если вообще это возможно, будет реализовано отделение [российского подразделения от головной структуры]», — говорится в письме. Чиновники также выразили озабоченность схемой предоставления кредитов Raiffeisen российским военным.

Представитель RBI сказал Reuters, что банк не может назвать сроки ухода из России, поскольку это зависит от решений регулирующих органов. В банке также заявили, что предоставление выгодных условий кредитования российским военным является юридически обязательным в России.

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Raiffeisen попал в украинский список «спонсоров войны» в марте 2023 года «за продолжение работы в России и признание так называемых ДНР и ЛНР». Как считают в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины, банк предоставляет выгодные условия кредитования российским военным, «фактически вознаграждая» их. Организация также «подыгрывает российской пропаганде», называя происходящее на Украине специальной военной операцией, заявили в НАПК.

В ведомстве отметили, что в 2022 году российское подразделение Raiffeisen Bank International заплатило в бюджет России в 4,8 раза больше налогов, чем годом ранее. Сумма, по оценкам НАПК, составила €559 млн.

В марте 2022 года RBI заявила, что в связи с событиями на Украине рассматривает «тщательно продуманный выход» из России как один из вариантов на будущее. До тех пор банки группы будут работать с учетом действующих санкций, требований рынка и собственного кодекса, заявил генеральный директор Иоханн Штробль.

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Яна Ломакина
Украина Raiffeisen Raiffeisenbank
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