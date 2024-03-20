Суд во Франции впервые дал убежище бежавшему от мобилизации россиянину
Национальный суд по вопросам убежища Франции (Cour nationale du droit d'asile; CNDA) впервые согласился предоставить убежище россиянину из-за угрозы его призыва в ходе частичной мобилизации, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката мужчины.
Франция предложила гражданам, которых могли мобилизовать и которые по этой причине покинули Россию, получать статус беженцев на общих основаниях и обращаться во Французское ведомство по защите беженцев и лиц без гражданства (Office Francais de Protection des Refugies et Apatrides; OFPRA). Истец получил отказ в OFPRA и обратился в CNDA, ссылаясь на риск призыва в армию. Он был не первым, кто пошел таким путем, но в предыдущем случае CNDA отказал в убежище.
Как сообщила адвокат выигравшего суд россиянина, Юлия Ямова, CNDA удалось убедить в том, что выпускник российского университета, зачисленный в запас после военной кафедры, мог быть призван для участия в боевых действиях. «Французские чиновники долго не могли поверить, что человек, никогда не служивший в армии и не проходивший соответствующую подготовку, подлежит призыву и отправке на фронт», — сказала она.
Как следует из мотивировочной части решения, суд также учел мнения экспертов, считающих, что в формально невоенное время не было обеспечено право на альтернативную гражданскую службу, рассказала юрист.
По словам Ямовой, ее подзащитный имел на руках все связанные с призывом документы, в том числе оригинал повестки, и это помогло в суде.
Другие страны Европы по-разному расценивали ситуации, когда убежище просили бежавшие от мобилизации россияне. Например, в Германии давали убежище таким лицам. Как сообщал RND со ссылкой на данные МВД в сентябре 2023-го (то есть спустя год после объявления в России частичной мобилизации), с начала военной операции на Украине около 3,5 тыс. мужчин призывного возраста попросили убежище в Германии, были одобрены около 90 заявок от россиян.
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Нидерланды сначала разрешили оставаться в стране тем россиянам, кто скрывался от мобилизации, но в декабре 2022-го власти объявили, что перестанут автоматически предоставлять убежище таким лицам, возможность сохранилась только для уже призванных на службу россиян.
Частичная мобилизация была объявлена в России в сентябре 2022 года. В Минобороны заявили, что планируется призвать 300 тыс. человек. В конце октября того же года в ведомстве объявили о завершении мобилизационных мероприятий. Указа президента Владимира Путина о завершении частичной мобилизации не было. В Кремле заявляли, что призыв остановлен, но указ о мобилизации продолжает действовать в части «исполнения задач военнослужащими». «Но кроме призыва граждан частичная мобилизация включает и другие мероприятия, необходимые для обеспечения выполнения задач вооруженными силами. Это связано с исполнением обязанностей военнослужащими и т.д. В этой части указ продолжает работать», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В начале марта председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал фейком распространившийся в соцсетях документ о призыве на военную службу по мобилизации в июне 2024 года. «Это полнейший бред! Никакой мобилизации не планируется», — заявил он.
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