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Военная операция на Украине ,  
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Суд во Франции впервые дал убежище бежавшему от мобилизации россиянину

«Ъ»: суд во Франции впервые дал убежище бежавшему от мобилизации россиянину
Сюжет
Военная операция на Украине
Адвокат бежавшего россиянина сообщила, что удалось доказать судьям реальность риска призыва для выпускника российского университета, зачисленного в запас после военной кафедры, в том числе благодаря наличию оригинала повестки
Фото: Андрей Самсонов / ТАСС
Фото: Андрей Самсонов / ТАСС

Национальный суд по вопросам убежища Франции (Cour nationale du droit d'asile; CNDA) впервые согласился предоставить убежище россиянину из-за угрозы его призыва в ходе частичной мобилизации, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката мужчины.

Франция предложила гражданам, которых могли мобилизовать и которые по этой причине покинули Россию, получать статус беженцев на общих основаниях и обращаться во Французское ведомство по защите беженцев и лиц без гражданства (Office Francais de Protection des Refugies et Apatrides; OFPRA). Истец получил отказ в OFPRA и обратился в CNDA, ссылаясь на риск призыва в армию. Он был не первым, кто пошел таким путем, но в предыдущем случае CNDA отказал в убежище.

Как сообщила адвокат выигравшего суд россиянина, Юлия Ямова, CNDA удалось убедить в том, что выпускник российского университета, зачисленный в запас после военной кафедры, мог быть призван для участия в боевых действиях. «Французские чиновники долго не могли поверить, что человек, никогда не служивший в армии и не проходивший соответствующую подготовку, подлежит призыву и отправке на фронт», — сказала она.

Как следует из мотивировочной части решения, суд также учел мнения экспертов, считающих, что в формально невоенное время не было обеспечено право на альтернативную гражданскую службу, рассказала юрист.

По словам Ямовой, ее подзащитный имел на руках все связанные с призывом документы, в том числе оригинал повестки, и это помогло в суде.

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Другие страны Европы по-разному расценивали ситуации, когда убежище просили бежавшие от мобилизации россияне. Например, в Германии давали убежище таким лицам. Как сообщал RND со ссылкой на данные МВД в сентябре 2023-го (то есть спустя год после объявления в России частичной мобилизации), с начала военной операции на Украине около 3,5 тыс. мужчин призывного возраста попросили убежище в Германии, были одобрены около 90 заявок от россиян.

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Нидерланды сначала разрешили оставаться в стране тем россиянам, кто скрывался от мобилизации, но в декабре 2022-го власти объявили, что перестанут автоматически предоставлять убежище таким лицам, возможность сохранилась только для уже призванных на службу россиян.

Частичная мобилизация была объявлена в России в сентябре 2022 года. В Минобороны заявили, что планируется призвать 300 тыс. человек. В конце октября того же года в ведомстве объявили о завершении мобилизационных мероприятий. Указа президента Владимира Путина о завершении частичной мобилизации не было. В Кремле заявляли, что призыв остановлен, но указ о мобилизации продолжает действовать в части «исполнения задач военнослужащими». «Но кроме призыва граждан частичная мобилизация включает и другие мероприятия, необходимые для обеспечения выполнения задач вооруженными силами. Это связано с исполнением обязанностей военнослужащими и т.д. В этой части указ продолжает работать», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В начале марта председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал фейком распространившийся в соцсетях документ о призыве на военную службу по мобилизации в июне 2024 года. «Это полнейший бред! Никакой мобилизации не планируется», — заявил он.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Франция убежище частичная мобилизация
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