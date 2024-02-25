Рекордное число россиян попросило убежище в Южной Корее за год
За 2023 год почти 5,8 тыс. россиян попросили политическое убежище в Южной Корее, говорится в отчете иммиграционной службы страны.
В общей сложности за убежищем обратились 5750 граждан России, что в пять раз больше, чем 1038 человек в 2022 году, и больше, чем число регистрантов в период с 1994 по 2019 годы. Из 18838 просителей убежища в Южной Корее в 2023 году россиян было больше всех, за ними последовали граждане Казахстана (2094), Китая (1282), Малайзии (1205) и Индии (1189).
По данным иммиграционной службы, входящей в состав Министерства юстиции, количество заявлений о предоставлении убежища в 2023 году было самым высоким как минимум за последние восемь лет. В отчете утверждается, что подобная тенденция сохранится и в 2024 году.
23 сентября 2023 года Министерство внутренних дел Германии сообщило, что с начала военной операции России на Украине около 3,5 тыс. мужчин призывного возраста попросили убежища в стране, одобрены около 90 заявок от россиян. Решение было принято по более чем 1,5 тыс. заявлений, еще 1,1 тыс. прошений перенаправили в другую страну Евросоюза согласно Дублинскому регламенту.
Документ предусматривает, что прошение об убежище должно рассматривать государство, через которое проситель впервые въехал в Евросоюз, либо где он прежде просил об убежище.
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