В Кремле заявили, что не намерены оправдываться за итоги выборов

В Москве не собираются ни перед кем оправдываться по поводу итогов голосования на президентских выборах, поскольку наблюдатели из разных стран не выявили каких-либо нарушений, заявил пресс-секретарь президента

Фото: Антон Ваганов / Reuters

В Кремле не намерены ни перед кем оправдываться по поводу итогов голосования на выборах президента России, поскольку присутствовавшие на выборах наблюдатели из разных стран не выявили каких-либо нарушений, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков американскому журналу Newsweek.

«Все выразившие соответствующее пожелание наблюдатели из других стран приехали на голосование, могли следить за процессом своими собственными глазами и получили всю необходимую информацию. Мы не намерены ни перед кем оправдываться», — пояснил он.

По словам Пескова, Россия считает неприемлемыми попытки вмешательства в свои внутренние дела со стороны Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

«Мы специально не пригласили представителей БДИПЧ, ОБСЕ или ПАСЕ, потому что считаем их попытки вмешательства в наши внутренние дела неприемлемыми», — отметил представитель Кремля.

Сегодня итальянская газета la Repubblica сообщила, что глава Госдепа США Энтони Блинкен заблокировал текст заявления G7 об осуждении выборов президента России. Однако, по данным издания, итальянское правительство и помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан согласовали коммюнике.

Объяснением решения Блинкена, говорят итальянские журналисты, стало нежелание давать повод России вмешиваться в предстоящие ноябрьские выборы в США. Ранее Песков заявлял, что сообщения о вмешательстве России в выборы американского президента выглядят «параноидально» и не имеют ничего общего с реальностью.

Недавно представитель Белого дома заявил, что там признают реальность, что Владимир Путин является президентом России, а США будут действовать, исходя из этого факта. «Нам приходится иметь дело с этой реальностью на протяжении всей войны в Украине, на фоне других шагов, противоречащих нашим национальным интересам, и всего, что мы видели со стороны этого президента и России под его руководством», — сказал Салливан. Он отметил, что «это не отменяет того факта, что эти выборы [в России] не соответствовали каким-либо критериям справедливости.

Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры» Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и

цифровые навыки. Оставить заявку

Кремль категорически не согласился с оценкой выборов в России американскими властями. «Категорически несогласны с такой оценкой. <...> Путин сказал, что подобные оценки весьма ожидаемы и предсказуемы», — сказал Песков.

Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. Глава государства избирался на шесть лет, до мая 2030 года. По итогу подсчетов 100% бюллетеней действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Второе место занял представитель КПРФ Николай Харитонов с 4,31%, третье — вице-спикер Госдумы и представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков с 3,85%, четвертое — глава ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,2%.