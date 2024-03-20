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Выборы президента России ,  
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Repubblica узнала о блокировке США текста с осуждением выборов в России

La Repubblica: Госдеп США заблокировал текст G7 с осуждением российских выборов
Сюжет
Выборы президента России
Сюжет
Выборы президента США
Блинкен заблокировал текст G7 об осуждении выборов президента России из-за нежелания давать повод вмешиваться в ход выборов президента США. Кремль называл сообщения о влиянии Москвы на ход американских выборов параноидальными
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Глава Госдепа США Энтони Блинкен заблокировал текст заявления G7 об осуждении выборов президента России. Об этом сообщила со ссылкой на источники итальянская газета La Repubblica.

Ранее итальянское правительство и советник Белого дома Джейк Салливан согласовали текст коммюнике. Объяснением решения Блинкена, согласно газете, стало нежелание давать повод Москве вмешиваться в предстоящие ноябрьские выборы в США.

«Большая семерка» (G7, Group of Seven) — неформальная международная организация, объединяющая США, Японию, Германию, Канаду, Великобританию, Францию и Италию.

La Repubblica написала, что итальянские власти подготовили заявление, в котором российские выборы назывались фарсом, передает ТАСС. Салливан также дал положительное заключение, но Госдеп счел формулировки заявления неуместными. При этом американская сторона назвала российские выборы «несвободными и несправедливыми».

В самой Италии оценки российских выборов разошлись, что привело к очередной полемике в правящей коалиции. Вице-премьер, министр транспорта и инфраструктуры Маттео Сальвини, лидер правящей партии «Лига» («Лига за Сальвини-премьера»), заявил, что «принял к сведению результат российских выборов» и что «народ, который голосует, всегда прав». При этом второй вице-премьер и глава МИДа Антонио Таяни, возглавляющий другую правящую партию — «Вперед, Италия», утверждал, что российские выборы отмечены «оказанием давления».

Ранее Салливан признал Владимира Путина президентом России и заявил, что США будут действовать исходя из этого. Однако тут же подчеркнул, что выборы «не соответствовали каким-либо критериям справедливости».

Кремль ранее говорил, что категорически не согласен с оценкой выборов американской администрацией и российские власти не готовы к ней прислушаться, поскольку де-факто США глубоко вовлечены в конфликт на Украине.

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Как прошли президентские выборы в России
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. ЦИК подсчитала 100% бюллетеней. Владимир Путин победил с 87,28% голосов.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. От Демократической партии о выдвижении своей кандидатуры на второй срок объявил действующий глава государства Джо Байден. От Республиканской партии идет экс-президент США Дональд Трамп. Другие кандидаты формально еще участвуют в праймериз, но последний конкурент Трампа Никки Хейли вышла из президентской гонки в начале марта.

Имена в бюллетенях будут определены к концу марта, когда в двух третях штатов пройдут праймериз и кокусы (форматы выборов кандидатов в президенты).

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что сообщения о вмешательстве России в выборы президента США параноидальные не имеют ничего общего с реальностью.

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