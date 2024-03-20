Шойгу заявил о создании нового армейского корпуса в России

Сергей Шойгу заявил о создании в России армейского корпуса, мотострелковой дивизии, Днепровской речной флотилии и бригады речных катеров флотилии. О формировании нового корпуса говорил в октябре Дмитрий Медведев

Сергей Шойгу (Фото: Вадим Савицкий / ТАСС)

В России сформирован армейский корпус, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

«Сформированы армейский корпус, мотострелковая дивизия, Днепровская речная флотилия и бригада речных катеров флотилии», — заявил он.

По данным Шойгу, до конца года планируется формирование двух общевойсковых армий и 30 соединений, из них 14 дивизий и 16 бригад.

«Продолжим совершенствование боевого и численного состава Российской армии соразмерно возникающим угрозам военной безопасности страны», — сказал глава военного ведомства.

В декабре президент Владимир Путин подписал указ о штатной численности Вооруженных сил. Она была увеличена до 2,209 млн человек, из них 1,32 млн военнослужащих. До этого согласно указу августа 2022 года штатная численность военнослужащих составляла 1,15 млн. «В сложившихся условиях дополнительное наращивание боевого состава и численности Вооруженных сил является адекватной реакцией на агрессивную деятельность блока НАТО», — заявило тогда Минобороны.

В октябре глава Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что в текущем году планируется формирование еще одного армейского корпуса, семи дивизий, 19 бригад, 49 полков и одной флотилии.

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По его словам, ситуация в мире и вокруг России остается напряженной, это касается и зоны военной операции, и сопредельных стран, где НАТО наращивает свой военный потенциал. «Для эффективной защиты независимости и безопасности нашего государства будет принят комплекс мер по расширению, увеличению численности Вооруженных сил Российской Федерации, их укреплению», — подчеркнул тогда Медведев.

В том же месяце Шойгу сообщил, что Минобороны сформировало девять резервных полков, пополняемых контрактниками, для группировок войск в зоне военной операции. «У нас сформированы по каждой, фактически по каждой группировке резервные полки, которые готовятся. <...> Идет естественное их постоянное пополнение», — рассказал тогда Шойгу.

В июне заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский анонсировал создание армейского корпуса, Азовского военно-морского района, пяти дивизий и 26 бригад. «В 2023 году необходимо своевременно провести организационно-штатное обеспечение формирования общевойсковой и воздушной армий, армейского корпуса, Азовского военно-морского района, пяти дивизий и 26 бригад, создания Московского и Ленинградского военных округов», — написал генерал.