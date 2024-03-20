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Военная операция на Украине ,  
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Советник Шойгу заявил о разработке НАТО когнитивно-ментальных технологий

Советник Шойгу: США и НАТО разрабатывают технологии «ментального доминирования»
Сюжет
Военная операция на Украине
Захват и поражение ментальной сферы противника сегодня становятся важнее захвата его территорий, поэтому США и НАТО активно вкладываются в разработку когнитивно-ментальных технологий, заявил советник Шойгу Андрей Ильницкий
Советник министра обороны России Андрей Ильницкий
Советник министра обороны России Андрей Ильницкий (Фото: Анвар Галеев / ТАСС)

Военные специалисты США и НАТО начали формирование нового театра военных действий с принципиально новыми видами вооружения, включая когнитивно-ментальные. Об этом сообщил советник министра обороны России Андрей Ильницкий в статье для журнала «Арсенал Отечества», передает «РИА Новости».

На момент публикации материала статья не была опубликована на сайте журнала.

По словам Ильницкого, сегодня характер и содержание военных действий меняются радикально, и захват и поражение ментальной сферы противника становятся важнее захвата его территорий. «Военные специалисты США и НАТО формируют ментальный театр военных действий с принципиально новыми вооружениями точечного и массового поражения противника. Ментальная сфера становится областью операций НАТО — важнейшим оперативным доменом. Именно военными США и НАТО поставлена задача перехода от информационного к когнитивно-ментальному доминированию как определяющему фактору итоговой стратегической победы над противником», — пишет советник министра обороны.

В своей статье он также отмечает, что новые технологии когнитивно-ментального доминирования разрабатываются в Гарвардском и Принстонском университетах, командовании по гражданским делами и психологическим операциям армии США, Центре инноваций НАТО, Объединенном центре боевых действий в области информационных операциях Пентагона.

Как уточнил «РИА Новости» главред «Арсенала Отечества» Виктор Мураховский, основными инструментами США в борьбе за свою гегемонию на ментальном театре военных действий являются безответственность и деградация, в том числе деградация политического класса. «В первую очередь это перезагрузка или стирание национальной истории или культуры, что порождает безответственность перед прошлым. Другой инструмент — имитация легитимной власти, что приводит к безответственности перед обществом, перед настоящим. Еще один инструмент, или оружие — это деидеологизация с отсутствием ответов на вопросы «Что мы?», «Кто мы?», «Зачем мы?» — это безответственность перед будущим», — отметил главред.

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Фото:Anders Wiklund / TT News Agency / Reuters

О том, что западные страны во главе с США начали против России так называемую ментальную войну, Ильницкий говорил еще в 2021 году. Тогда он отмечал, что западные страны не вступают в прямой конфликт с Россией, потому что это грозит им нанесением неприемлемого ущерба за счет ядерного оружия. Поэтому в ближайшие десять лет вероятность прямого вооруженного столкновения с этими государствами исключена, указывал Ильницкий.

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После начала спецоперации российские власти неоднократно обвиняли западные страны в ведении информационной войны против России. Вместе с тем министр обороны Сергей Шойгу заявлял об отсутствии права на поражение в такого рода войне. «Время такое пришло, что сегодня это не просто подача информации в том или ином виде, это большая, не побоюсь этого слова, война. Информационная война, которая идет на всех фронтах, и проигрывать в этой войне мы не имеем никакого права», — говорил он.

Помимо этого, в последние месяцы рад западных лидеров, включая президента США Джо Байдена, выражали опасения по поводу возможного прямого конфликта с Россией по окончании военных действий на Украине. Президент Владимир Путин отмечал, что у России нет территориальных претензий к странам НАТО, а потому предупреждение американского президента об угрозе нападения России на альянс в случае победы на Украине — «чушь полная».

Вместе с тем глава государства неоднократно предупреждал о возможной эскалации конфликта на Украине именно из-за действий Запада. В своем послании Федеральному собранию 29 февраля он предупредил о последствиях отправки войск НАТО на Украину, напомнив об оружии России, которое «может поражать цели на их территории». «Мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными», — говорил президент.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Сергей Шойгу НАТО США технологии Военная операция на Украине
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