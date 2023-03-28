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В США сообщили о неудачных испытаниях гиперзвуковой ракеты

ВВС США: второе испытание гиперзвуковой ракеты Lockheed Martin было неудачным
Испытание гиперзвуковой ракеты AGM-183A прошло 13 марта, изначально ВВС не сообщали о неполадках в полете. Bloomberg сообщил, что имел место сбой в передаче данных, ВВС признали неудачу во время запуска
Бомбардировщик с прототипом ракеты AGM-183A
Бомбардировщик с прототипом ракеты AGM-183A (Фото: Wikimedia Commons)

Испытание прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A корпорации Lockheed Martin прошло неудачно, заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл, сообщает Defence News.

Он отметил, что сейчас предпочтение больше отдается программе по разработке другой гиперзвуковой ракеты, HACM. Судьба проекта AGM-183A будет решаться после еще двух запусков, отметил Кендалл.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что во время второго испытательного полета AGM-183A произошел сбой в процессе передачи данных о характеристиках полета.

Испытание прошло 13 марта в Калифорнии. Ракету запустили с бомбардировщика B-52H Stratofortress. Из отчета американских ВВС следовало, что тестирование «достигло нескольких целей», инженеры собрали «данные для дальнейшего анализа». О каких-либо неполадках не сообщалось.

Собеседники агентства рассказали, что боеголовка после запуска успешно отделилась от ракетного ускорителя, но затем вышел из строя канал передачи данных о характеристиках полета. Эти сведения важны для того, чтобы получить летные характеристики ракеты, отмечает Bloomberg. Был ли сбой вызван дефектом в боеголовке или же неисправен канал передачи данных, пока неизвестно.

Первый запуск ракеты прошел в декабре, он был успешным. AGM-183A «достигла гиперзвуковой скорости, более чем в пять раз превышающей скорость звука, завершила траекторию полета и взорвалась в районе аэродрома», достигнув всех целей, говорилось в отчете ВВС.

Как отмечает Bloomberg, гиперзвуковая ракета нужна США для противостояния Китаю и России, которые уже обладают подобным оружием. Пентагон еще в прошлом году хотел объявить о запуске производства таких ракет, но этого не произошло из-за сбоев при испытании опытных моделей. Теперь ВВС обещают, что это произойдет будущей осенью.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Lockheed Martin гиперзвуковая ракета испытание ракет
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