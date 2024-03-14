Столтенберг увидел угрозу в российском гиперзвуковом оружии

Россия за последние годы разработала несколько типов гиперзвуковых ракет, включая воздушные «Кинжал», морские «Циркон», а также межконтинентальные «Авангард». Столтенберг призвал страны НАТО создать массированную ПРО

Йенс Столтенберг (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Гиперзвуковое оружие, стоящее на вооружении России, требует от стран НАТО создания массированной и многослойной системы противоракетной обороны (ПРО), заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, представляя ежегодный доклад о безопасности организации.

«Гиперзвуковые ракеты представляют угрозу и демонстрируют большие инвестиции России в развитие современных систем оружия, в то же время, я думаю, мы продемонстрировали [в ходе конфликта на Украине], что у НАТО есть возможности защищаться против российских сверхзвуковых ракет. <...> Это также демонстрирует важность усиливать ПВО и ПРО не только качественно, но и количественно», — сказал он.

Вместе с этим Столтенберг отметил, что в настоящее время в НАТО не видит прямой военной угрозы со стороны России ни одной стране альянса, включая Финляндию.

Москва осуждают военную помощь Украине, отмечая, что это не приведет к завершению конфликта, но только усугубит его.

Россия за последние годы разработала несколько типов гиперзвуковых ракет — «Циркон» морского базирования, «Кинжал» воздушного базирования и «Авангард» шахтного базирования. О применении ракет «Кинжал» в ходе спецоперации на Украине регулярно отчитывается Минобороны.

Гиперзвуковое оружие США все еще находится в стадии разработки. В сентябре The Wall Street Journal узнала, что за 60 лет работы в этой области Вашингтон, в отличие от КНР и России, не добился успехов. Работы пока находятся на начальном этапе, ракеты поступят на вооружение не раньше чем через десять лет, отмечала газета.

В интервью телеведущему Дмитрию Киселеву 13 марта Путин отметил, что стоимость американской системы ПРО просто несопоставима с тем, сколько стоит межконтинентальная ракета «Авангард». «Просто несопоставимые величины. И мы, по сути, обнулили все, что они делали, все, что они вкладывали в эту систему ПРО», — подчеркнул глава государства.

В то же время президент неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается начинать войну с НАТО, хотя с военно-технической точки зрения готова к ней.