WSJ сообщила о провалах США в создании гиперзвукового оружия

США за десятки лет так и не удалось создать свое гиперзвуковое оружие, а Китай и Россия значительно продвинулись в этом, отмечает газета. Москва уже применяла свои гиперзвуковые ракеты в ходе конфликта на Украине

США свыше шести десятков лет ведут разработки в области гиперзвукового оружия, однако пока не достигли успехов в этом, в отличие от Китая и России. Имеющиеся данные об этой работе обобщила в своем материале The Wall Street Journal (WSJ).

Газета отмечает, что на эти цели уже были потрачены миллиарды долларов, только в 2023 году в бюджете Пентагона было предусмотрено $5 млрд. При этом США еще в конце 1950-х вели испытания гиперзвуковых самолетов, однако отменили программу на фоне начала войны во Вьетнаме в 1968 году. Однако гиперзвуковые ракеты уже есть в арсенале Китая и России (и она даже применяла их в ходе спецоперации на Украине), у США таких ракет нет.

«Мое беспокойство по поводу отсутствия прогресса в области гиперзвуковых технологий только возрастает», — сказал изданию бывший заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов Джон Хайтен. По его словам, США «нужно быстрее двигаться» в этом направлении.

Газета отмечает, что неудачи в создании гиперзвуковых ракет у Пентагона появляются на различных этапах разработок, начиная с летных испытаний и тестирования и заканчивая отсутствием четкого всеобъемлющего плана развертывания. Одна из последних проблем — отказ от проведения испытания гиперзвуковой ракеты большой дальности наземного базирования (Long-Range Hypersonic Weapon, LRHW) в начале сентября.

Отсутствие такого вооружения может сказаться на уровне военной мощи США и поставить под угрозу ее оборонную инфраструктуру и технику. В этой связи Вашингтон не только выделяет средства на разработку гиперзвуковых ракет, но и на создание противоракетной обороны, способной их уничтожать. Работы пока находятся на начальном этапе и вооружения поступят на вооружение не раньше, чем через 10 лет, отмечает WSJ.

Россия разработала несколько гиперзвуковых ракет — это «Циркон» морского базирования, «Кинжал» воздушного базирования и «Авангард» шахтного базирования (у этих ракет есть гиперзвуковой планирующий крылатый блок). Минобороны сообщало, что с помощью «Кинжала» в мае уничтожило в Киеве радиолокационную станцию и пусковые установки американского зенитного ракетного комплекса Patriot.

Среди китайских гиперзвуковых разработок известны дальнобойная ракета DF-27, которая, вероятно, способна уклониться от систем противоракетной обороны США, как писала The Washington Post; летательный аппарат Xingkong-2 и др.