Миронов заявил о переговорах по объединению КПРФ и «Справедливой России»

Глава СР назвал платформу КПРФ идеологически близкой и пообещал, что однажды станет известно о конкретных результатах публичных и не публичных переговоров по слиянию партий

Сергей Миронов и глава КПРФ Геннадий Зюганов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Объединение КПРФ и партии «Справедливая Россия — За правду» (СР) состоится в исторической перспективе из-за близости идеологических платформ, но при нынешнем руководстве коммунистов этого не произойдет, заявил в интервью «РИА Новости» сопредседатель СР Сергей Миронов.

«Переговоры — очно или заочно, публично и не публично — ведутся постоянно. О конкретных результатах вы со временем обязательно услышите», — сказал депутат.

Миронов добавил, что обе партии вносят немалое число «близких по духу» законодательных инициатив, а потому есть предпосылки для объединения.

Миронов говорил о неизбежности объединения с КПРФ еще более десяти лет назад — в конце 2011 года. Тогда он подчеркивал, что слияние партий возможно лишь «на платформе социал-демократии». Затем он повторял свои слова, в частности — летом 2022 года. В КПРФ после этого назвали его заявления фарсом, отметив, что эта тема не поднималась, а подобные обсуждения распространяют «политтехнологи из разных лавок и кабинетов».

«Навязчивость некоторых, в том числе и СРЗП, по этому вопросу позволяет делать вывод, что и СР курируется этими же политтехнологами», — предполагал пресс-секретарь фракции КПРФ Александр Ющенко.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов при этом допустил объединение с СР, но лишь в том случае, если объединенная партия будет выполнять программу коммунистов.