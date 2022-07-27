Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июля
EUR ЦБ: 61 (+1,6) Инвестиции, 15:59
Курс доллара на 28 июля
USD ЦБ: 60,22 (+1,56) Инвестиции, 15:59
Тайвань провел ежегодные военные учения. Видео Политика, 20:00
В КПРФ назвали фарсом слова Миронова о возможном объединении партий Политика, 19:57
Байден сдал второй отрицательный тест на COVID-19 Общество, 19:55
Россию отстранили от командного чемпионата мира по настольному теннису Спорт, 19:53
Националист Аристархов получил 16 лет колонии по делу о двойном убийстве Общество, 19:52
Какой может быть математика наказаний для водителей Партнерский проект, 19:46
Что делать, если застрял в лифте Партнерский проект, 19:33
Медведев опубликовал карту Украины, состоящей из одной области Политика, 19:32
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Лаборатория «Ситилаб» запустила подписку на анализы Пресс-релиз, 19:22
«Что-то на современном»: как хорошо вы знаете язык поколения альфа. Тест Совместный проект, 19:20
Spotify потерял 600 тыс. платных подписчиков после ухода из России Life, 19:19
МИД заявил об ответе, «пропорциональном дальности» ракет, переданных ВСУ Политика, 19:16
Спад реальных доходов россиян замедлился к середине года Экономика, 19:11
РПЛ вновь исправила турнирную таблицу после жалобы «Оренбурга» Спорт, 19:10
Политика ,  

В КПРФ назвали фарсом слова Миронова о возможном объединении партий

КПРФ не обсуждает тему объединения со справороссами, речи об этом не идет. Сергей Миронов ранее не раз поднимал этот вопрос, говоря, что слияния партий хотят «рядовые коммунисты»
Сергей Миронов
Сергей Миронов (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Речи об объединении партий КПРФ и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» не идет, этот вопрос не поднимался, заявил ТАСС пресс-секретарь фракции КПРФ Александр Ющенко.

По словам Ющенко, тему возможного слияния политических сил обсуждают «политтехнологи из разных лавок и кабинетов», а КПРФ не имеет к ним отношения. «Такие заявления на выборных кампаниях не более чем фарс», — считает он.

«Навязчивость некоторых, в том числе и СРЗП, по этому вопросу позволяет делать вывод, что и СР курируются этими же политтехнологами», — добавил политик.

Вопрос о возможном объединении коммунистов и справороссов поднял лидер СРЗП Сергей Миронов, выступая 27 июля на митинге в Челябинске. Он заявил, что объединение «Справедливой России» с партиями «Патриоты России» и «За правду», которое произошло в феврале 2021 года, «в целом сработало позитивно», и не исключил, что к следующим выборам в Госдуму к политической силе присоединятся еще несколько партий. «Я убежден, что исторически впереди будет слияние с компартией России. При нынешних руководителях это вряд ли случится. Но мы видим: на 99,9% у нас совпадает голосование с фракцией КПРФ — если мы против, они против, если мы за, они за», — цитирует Миронова местный портал Polit74.ru

«Справедливая Россия» сменила название после слияния с двумя партиями
Политика
Сергей Миронов

Миронов не впервые говорит о возможном объединении КПРФ со «Справедливой Россией». Еще в 2011 году он выражал мнение, что такое развитие событий «неизбежно, но только на платформе социал-демократии».

В июне 2021 года Миронов назвал партию коммунистов дружественной справороссам. По мнению лидера СЗРП, объединившись, партии смогли бы «успешнее, эффективнее отстаивать интересы наших сограждан, противостоять наступлению либерального тоталитаризма и олигархического капитала». Политик заявил, что слияния партий хотят «рядовые коммунисты», но признавал, при нынешнем руководстве КПРФ это вряд ли произойдет.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Оспу обезьян признали ЧС. Какие компании на этом заработают
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock ЦБ может ограничить торги иностранными акциями. Что будет с СПб Биржей
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock До 250 тыс. руб: сколько платят сотрудникам маркетплейсов
Статьи
Pro
Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images Продавцов на Ozon и Wildberries все больше. Как это изменит маркетплейсы
Статьи
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Злость, отвращение и «разбор полетов»: почему говорить о сексе так сложно
Инструкции
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Страны, в вузы которых ваши дети еще успеют поступить в 2022 году
Инструкции
Pro
Ричард Брэнсон «Никакого мобильного до 14 лет»: Маск, Гейтс и Безос — о воспитании детей
Статьи
Pro
Фото: Mary Turner / Getty Images «Это не товар дорогой, это ты нищий»: как продавцы манипулируют клиентами
Инструкции
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
КПРФ Справедливая Россия Сергей Миронов политическая партия объединение
Материалы по теме
Миронов заявил, что Дума рассмотрит только один кадровый вопрос 15 июля
Политика
Рашкина сняли с поста главы московского горкома КПРФ
Политика
Депутат-справоросс назвал попадание в «Архив Пандоры» «попыткой шантажа»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter