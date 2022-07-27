В КПРФ назвали фарсом слова Миронова о возможном объединении партий

КПРФ не обсуждает тему объединения со справороссами, речи об этом не идет. Сергей Миронов ранее не раз поднимал этот вопрос, говоря, что слияния партий хотят «рядовые коммунисты»

Сергей Миронов (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Речи об объединении партий КПРФ и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» не идет, этот вопрос не поднимался, заявил ТАСС пресс-секретарь фракции КПРФ Александр Ющенко.

По словам Ющенко, тему возможного слияния политических сил обсуждают «политтехнологи из разных лавок и кабинетов», а КПРФ не имеет к ним отношения. «Такие заявления на выборных кампаниях не более чем фарс», — считает он.

«Навязчивость некоторых, в том числе и СРЗП, по этому вопросу позволяет делать вывод, что и СР курируются этими же политтехнологами», — добавил политик.

Вопрос о возможном объединении коммунистов и справороссов поднял лидер СРЗП Сергей Миронов, выступая 27 июля на митинге в Челябинске. Он заявил, что объединение «Справедливой России» с партиями «Патриоты России» и «За правду», которое произошло в феврале 2021 года, «в целом сработало позитивно», и не исключил, что к следующим выборам в Госдуму к политической силе присоединятся еще несколько партий. «Я убежден, что исторически впереди будет слияние с компартией России. При нынешних руководителях это вряд ли случится. Но мы видим: на 99,9% у нас совпадает голосование с фракцией КПРФ — если мы против, они против, если мы за, они за», — цитирует Миронова местный портал Polit74.ru

Миронов не впервые говорит о возможном объединении КПРФ со «Справедливой Россией». Еще в 2011 году он выражал мнение, что такое развитие событий «неизбежно, но только на платформе социал-демократии».

В июне 2021 года Миронов назвал партию коммунистов дружественной справороссам. По мнению лидера СЗРП, объединившись, партии смогли бы «успешнее, эффективнее отстаивать интересы наших сограждан, противостоять наступлению либерального тоталитаризма и олигархического капитала». Политик заявил, что слияния партий хотят «рядовые коммунисты», но признавал, при нынешнем руководстве КПРФ это вряд ли произойдет.