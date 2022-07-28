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Зюганов назвал условие объединения со «Справедливой Россией — За правду»

Геннадий Зюганов (слева) и Сергей Миронов
Геннадий Зюганов (слева) и Сергей Миронов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

КПРФ готова вступить в коалицию партий «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП), если она будет готова выполнять программу коммунистов, заявил лидер фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов «РИА Новости».

Вопрос об объединении партий не в первый раз поднял лидер СРЗП Сергей Миронов, выступая 27 июля на митинге в Челябинске. Объединение «Справедливой России» с партиями «Патриоты России» и «За правду» в феврале 2021 года, «в целом сработало позитивно», сказал политик, не исключив присоединения к коалиции других партий к следующим выборам в Госдуму.

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Сергей Миронов

«Я убежден, что исторически впереди будет слияние с компартией России. При нынешних руководителях это вряд ли случится. Но мы видим: на 99,9% у нас совпадает голосование с фракцией КПРФ — если мы против, они против, если мы за, они за», — сказал он.

Миронов поднимал эту тему и в 2021, и в 2011 годах. В последний раз он назвал КПРФ дружественной «Справедливой России» партией и заявил, что объединенная коалиция могла бы «успешнее, эффективнее отстаивать интересы наших сограждан, противостоять наступлению либерального тоталитаризма и олигархического капитала». Однако слияния партий не произойдет при нынешнем руководстве КПРФ вопреки желанию «рядовых коммунистов», считает политик. В 2011 году Миронов высказывал мнение, что объединение «неизбежно» произойдет, «но только на платформе социал-демократии».

Пресс-секретарь фракции КПРФ Александр Ющенко назвал слова Миронова на митинге 27 июля «фарсом» и заявил, что этот вопрос не обсуждается.

Незадолго до объединения партий в феврале 2021 года заместитель председателя партии «Патриоты России» Надежда Корнеева призывала КПРФ присоединиться их коалиции для создания мощной социалистической левой партии. Зюганов в ответ обвинил «Справедливую Россию» в копировании тезисов из программы коммунистов и попросил «не пришивать костюм к рукаву».

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Геннадий Зюганов объединение Госдума Справедливая Россия
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