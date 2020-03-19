Трамп подписал закон времен Корейской войны для борьбы с коронавирусом

Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / AP)

Президент США Дональд Трасп подписал закон об оборонном производстве (Defense Production Act) для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он сообщил в Twitter.

По словам американского лидера, он рассчитывает, что власти США задействуют его лишь «при самом неблагоприятном сценарии». Он выразил надежду, что необходимости в этом не возникнет.

Закон, принятый в 1950 году на фоне начала Корейской войны, давал главе государства право требовать от бизнеса подписания контрактов или выполнения заказов, которые необходимы для нужд национальной обороны в контексте холодной войны. Трамп ранее заявил, что подписание акта позволит увеличить выпуск респираторов, масок, аппаратов для искусственной вентиляции легких и другого необходимого оборудования, чтобы «победить невидимого врага».

Американский президент также сообщил о намерении воспользоваться другим законом, позволяющий властям высылать мигрантов, которые стремятся незаконно пересечь южную границу Соединенных Штатов. Однако он заверил, что не будет закрывать границы полностью.



Материал дополняется